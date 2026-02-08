Advertisement
Mahashivratri 2026: कैलाश नहीं, पृथ्वी पर कहां हुआ था भगवान शिव-पार्वती का विवाह, जहां फेरे वाली पवित्र अग्नि युगों से जल रही

देवों के देव महादेव का विवाह जिस दिन हुआ था उस दिन ही महाशिवरात्रि होती है लेकिन क्या आपको पता है कि भोले बाबा और देवी पार्वती का विवाह कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि धरती पर हुआ था और वहां आज भी उनके फेरे वाली अग्नि जल रही है.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 08, 2026, 06:50 AM IST

Mahashivratri 2026: कैलाश नहीं, पृथ्वी पर कहां हुआ था भगवान शिव-पार्वती का विवाह, जहां फेरे वाली पवित्र अग्नि युगों से जल रही

Triyuginarayan Temple

वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है लेकिन महाशिवरात्रि पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. हिंदू धर्म में ये दिन शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है. इस दिन ही देवी शिव और पार्वती पृथ्वी का विवाह हुआ था, लेकिन शिव-पार्वती का विवाह कहां हुआ था क्या आप जानते हैं? पुराणों के अनुसार यह दिव्य विवाह उत्तराखंड की देवभूमि में हुआ था, और इसकी साक्षी के रूप में आज भी एक मंदिर में शाश्वत अग्नि प्रज्वलित है. आइए इस अद्भुत स्थान के बारे में विस्तार से जानते हैं.

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है. इस पवित्र रात्रि में भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग की विशेष पूजा करते हैं. इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है. मान्यता है कि इस रात्रि में पूजा करने वालों को भगवान शिव और देवी पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.
 
विवाह का पवित्र स्थान

शिव महापुराण के अनुसार, शिव और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर में हुआ था. लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय के शांत पहाड़ों और चीड़ के जंगलों के बीच बसा हुआ है. पुराणों में वर्णित सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है.
 
शाश्वत अग्नि का चमत्कार

इस मंदिर की सबसे खास विशेषता हवन कुंड में निरंतर जलती रहने वाली दिव्य अग्नि है. ऐसा माना जाता है कि यह अग्नि त्रेता युग से जल रही है. भक्तों का मानना ​​है कि इसी अग्नि ने शिव और पार्वती के विवाह को देखा था. आज भी भक्त इस कुंड में लकड़ी डालकर पूजा करते हैं.
 
विवाह की पौराणिक कथा

पुराणों के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने शिव-पार्वती के विवाह में पुरोहित की भूमिका निभाई थी. भगवान विष्णु ने पार्वती को दुल्हन के रूप में दिया था. इस उत्सव में देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और नंदी सहित संपूर्ण दिव्य जगत ने भाग लिया था. इसी कारण त्रियुगीनारायण क्षेत्र को सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है.
 
श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण

धार्मिक महत्व के अलावा, यह स्थान हाल के दिनों में विवाह स्थल के रूप में भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है. कई जोड़े शिव-पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां शादी करना पसंद करते हैं. मंदिर का शांत वातावरण और पौराणिक भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है.
 
प्रसाद के रूप में राख

शाश्वत अग्नि की राख भक्तों द्वारा प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है. ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं. मंदिर के आसपास स्थित झीलें और तालाब भी पवित्र माने जाते हैं.
 
महाशिवरात्रि ः प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक

शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है.महाशिवरात्रि इन मूल्यों को मनाने का एक पवित्र अवसर है.त्रियुगीनारायण मंदिर में जलती हुई शाश्वत अग्नि इस दिव्य मिलन की जीवंत साक्षी है, जो आज भी भक्तों में श्रद्धा का संचार करती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

