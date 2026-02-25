Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

ज्योतिष की मानें तो इस यंत्र को रखने मात्र से आपके पर्स से लेकर घर की तिजोरी पैसों से भर जाएगी. जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी. यह यंत्र आपके पर्स को पैसों की चुंबक के रूप में बदल देगा.

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा और संपत्ति हो, लेकिन बहुत से लोग खूब मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं. पैसा आता भी है तो चला जाता है. अगर आप भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं और धन समृद्धि पाना चाहते हैं तो अपने पर्स में लक्ष्मी यंत्र रख लें.

मां लक्ष्मी यंत्र

ज्योतिष की मानें तो इस यंत्र को रखने मात्र से आपके पर्स से लेकर घर की तिजोरी पैसों से भर जाएगी. जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी. यह यंत्र आपके पर्स को पैसों की चुंबक के रूप में बदल देगा. आइए जानते हैं इस यंत्र की खासियत से लेकर रखने का तरीका...

क्या है लक्ष्मी यंत्र और कैसे आकर्षित करता है धन

ज्योतिष की मानें तो लक्ष्मी यंत्र एक बहुत ही पवित्र ज्यामितीय का प्रतीक है, जो मां लक्ष्मी की असीम शक्ति और कृपा प्राप्ति में सहायक होता है. इसे पर्स में रखने मात्र से दिव्य शक्ति और समृद्धि आकर्षित होती है.

ताबीज की तरह करता है काम

वास्तु शास्त्र के मानें तो अगर लक्ष्मी यंत्र को सही तरीके से अभिमंत्रित कर लिया जाये तो यह एक ताबीज की तरह का काम करता है. इसके प्रभाव मात्र से आर्थिक नुकसान से सुरक्षा मिलती है. घर में सुख और शांति संचार होती है.

लक्ष्मी यंत्र पैसे को ऐसे करता है आकर्षित

वैदिक ज्योतिष में ग्रंथों की मानें तो लक्ष्मी यंत्र को पर्स में एक ताबीज की तरह रखा जा सकता है. ऐसा करने से यह पैसों को आकर्षित करता ही है. यह आपको फाइनेंसली नुकसान से बचाता है. पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं. इस यंत्र को सही जगह पर रखने से इसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है.

ऐसे करें सही यंत्र का चयन

वास्तु शास्त्र की मानें तो प्राणिक शक्ति से रहित, एनर्जी से भरपूर लक्ष्मी यंत्र कार्ड, लॉकेट या सिक्का पर्स में रख सकते हैं. ये मां लक्ष्मी की के आकर्षण और कृपा प्राप्ति के संकेत हैं. वहीं ज्यादा लाभ के लिए तांबे या सोने की परत चढ़े हुए, सटीक श्री यंत्र ज्यामिति से उत्कीर्ण कार्ड, लॉकेट या सिक्का भी अपने घर ला सकते हैं.

लक्ष्मी यंत्र को कैसे बनाए ऊर्जावान

लक्ष्मी यंत्र को ऊर्जावान बनाने के लिए शुक्रवार की शाम को लक्ष्मी पूजा के दौरान लक्ष्मी यंत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लें. अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखें. इसके बाद ऊं श्रीं महालक्ष्म्यै नम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके बाद शहद की एक बूंद या केसर का तिलक चढ़ाएं. ऐसा करने लक्ष्मी यंत्र का आकर्षण चक्र सक्रिय होता है. कंगाली से जूझ रहा व्यक्ति का पर्स पैसों से भर जाता है.

पर्स में न रखें चिल्लर

लक्ष्मी यंत्र को नोट रखने वाले डिब्बे या पर्स में सीधा रख लें. ध्यान रखें कि इसको पर्स खुलने वाली तरफ न रखें. इसके साथ ही पर्स या डिब्बे में गलती से भी चिल्लर न रखें. चिल्लर करेंसी को गरीबी का प्रतीक माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

