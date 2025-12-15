FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeधर्म

धर्म

Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज

Jyotish Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आप रोजाना कुछ सरल उपाय अपनाकर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और कार्य में सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 15, 2025, 07:38 PM IST

Jyotish Upay

Jyotish Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आप रोजाना कुछ सरल उपाय अपनाकर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और कार्य में सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं. इन्हीं में से एक उपाय है लौंग. घर से निकलते समय मुंह में लौंग रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इसे बहुत सारे लाभ देने वाला उपाय माना गया है. आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों में इसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला और नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है. इस एक उपाय को करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी. आइए जानें इस खास उपाय के बारे में. 

मुंह में लौंग रखकर निकलें घर से बाहर 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब आप लौंग मुंह में रखते हैं तो यह आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जो ईर्ष्या, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से आपको सुरक्षित रखता है. ज्योतिष के अनुसार, लौंग का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है. मुंह में लौंग रखने से शुक्र देव की कृपा मिलती है और आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं, उसमें सफलता और सिद्धि मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह

इन लोगों के लिए बेहद प्रभावी है ये उपाय

यह उपाय खासकर व्यापारिक बैठकों, नौकरी के इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण लेन-देन के समय बेहद प्रभावी साबित होता है. लौंग की सुगंध और तीखापन आपकी वाणी को शुद्ध और प्रभावशाली बनाता है. जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी बातें अधिक प्रभाव डालती हैं और आपका पक्ष मजबूत होता है. इसका सीधा असर आपके सामाजिक और पेशेवर संबंधों पर पड़ता है और काम निकलवाने में आसानी होती है. इसके अलावा लौंग एक प्राकृतिक तनाव निवारक है. बाहर जाते समय अक्सर हम तनाव, घबराहट या मानसिक दबाव महसूस करते हैं. 

मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाता है लौंग

मुंह में लौंग रखने से यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप हर स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं.  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लौंग राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद करता है. इस उपाय से अचानक आने वाली परेशानियों और बाधाओं से बचाव होता है और आपकी यात्रा या कार्य मंगलमय बनते हैं. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

