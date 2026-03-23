Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी पर पूजा के साथ करें ये 5 उपाय तो मेहरबान हो जाएंगी मां लक्ष्मी, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत

धन की देवी मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है. मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से व्यक्ति को सभी तरह के कर्ज और धन संबंधि समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है.

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है. मां लक्ष्मी जिस पर भी कृपा करती हैं. उनके जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं होती. इसलिए दिवाली से लक्ष्मी पंचमी पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए साधक को साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के साथ ही ईशान कोण में एक चौकी में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र लगाकर धूप दीप देनी चाहिए. मां लक्ष्मी जी के स्तोत्र और चालीसा का पाठ व मंत्रों का जाप करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर समस्या को हर लेती है. आइए जानते हैं मां मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ उपाय...

कर्ज और दरिद्रता से मिलती है मुक्ति

अगर आप किसी भी तरह के कर्ज और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी पंचमी के दिन धन की देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इसके साथ ही ये उपाय कर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं. माता का आशीर्वाद प्राप्ति से भक्त के जीवन में धन संपदा से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है.

ये हैं लक्ष्मी पंचमी के अचूक उपाय

लक्ष्मी पंचमी पर सुबह उठते ही घर की साफ सफाई कर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को एक चौकी पर विराजमान करें. घर में मां लक्ष्मी के व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं.

माता रानी को अर्पित करें लाल पुष्प

मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प और रंग लाल है. ऐसे में माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करें. माता रानी की पूजा अर्चना करें. लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए कमल, गुलाब या गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं.इसके साथ ही माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला पहनाये.साथ ही माता के प्रिय मंत्रों का जाप करें.

सूक्त पाठ करना होता है शुभ

अगर आप मां लक्ष्मी पंचमी की पूजा अर्चना और व्रत कर रहे हैं तो इस दिन श्रीयंत्र की विशेषस पूजा अर्चना जरूर करें. इसके साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए श्रीलक्ष्मी सूक्त पाठ पढ़ें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं. इसके साथ ही धन की तंगी से जूझ रहे हैं तो इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना न भूलें.

शंख की भी करें पूजा

आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में शंख को जरूर रखें. इसकी वजह शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है. इसकी वजह मां लक्ष्मी और शंख का प्राकट्य समुद्र मंथन से होना है. मान्यता है कि यदि अगर घर में लक्ष्मी जी के साथ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाए तो धन की देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं. घर को धनों के भंडार से भर देती हैं.

मां लक्ष्मी को अर्पित करें ये चीजें

लक्ष्मी पंचमी पर धन की देवी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए 5 पीली कौड़ी, 5 श्रीफल जरूर अर्पित करें. इसके साथ ही 5 हल्दी की गांठ और श्रीफल और मखाने की खीर का भोग लगाये. इससे माता रानी की कृपा पूरे साल बरसती है.

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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