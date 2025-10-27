FacebookTwitterYoutubeInstagram
Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

धर्म

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

कार्तिक माह के शुक्लपक्ष की पंचमी 26 अक्टूबर 2025 से सुबह 3 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2025 को 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगी. ऐसे में लाभ पंचमी का पर्व आज यानी 27 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 27, 2025, 08:46 AM IST

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बड़ा महत्व है. यह महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है. इन दोनों प्रसन्न होने मात्र से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है. उसे जीवन में खूब सुख शांति प्राप्ति होती है. दिवाली के ठीक पांच दिन बाद लाभ पंचमी का त्योहार आता है. इसका संबंध मां लक्ष्मी से है, इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. आइए जानते हैं लाभ पंचमी की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है...

लाभ पंचमी की पूजा और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्लपक्ष की पंचमी 26 अक्टूबर 2025 से सुबह 3 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2025 को 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगी. ऐसे में लाभ पंचमी का पर्व आज यानी 27 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 57 मिनट से लेकर 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. यह पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ समय रहेगा. 

आज से होती नये बही खातों की शुरुआत

दिवाली समापन के साथ ही लाभ पंचमी को भी विशेष रूप से मनाया जाता है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग खासकर पूजा अर्चना करने के साथ ही तमाम व्यवसायी अपने कारोबार को दोबारा से शुरू करते हैं. इसे गुजरात में नये साल का पहला कार्य दिवस भी कहा जाता है. आज के दिन ही वे अपने नये बही-खाता की शुरुआत की जाती है.

यह है लाभ पंचमी की पूजा विधि

लाभ पंचमी को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. इसके लिए सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान ध्यान के बाद तन मन को पवित्र कर ईशान कोण में चौकी लगा लें. इस पर लाल कपड़ा बिछाने के साथ ही गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें.सा​थ में आप भगवान शिव का भी चित्र लगा सकते हैं. इसके बाद इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर घी का दीपक जलाएं. पूजा की शुरुआत करने के साथ ही माता रानी का कलश स्थापित कर जल, सुपारी, एक सिक्का, अक्षत आदि डालकर आम का पत्ते के उपर श्रीफल यानि नारियल रखें और उसकी विधि-विधान से पूजा करें. भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें. भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलें. माता के प्रसन्न होने पर उनकी कृपा से घर में धन धान्य के अंबार लग जाएंगे.

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है
भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है
Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल
दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
