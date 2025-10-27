Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

कार्तिक माह के शुक्लपक्ष की पंचमी 26 अक्टूबर 2025 से सुबह 3 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2025 को 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगी. ऐसे में लाभ पंचमी का पर्व आज यानी 27 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बड़ा महत्व है. यह महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है. इन दोनों प्रसन्न होने मात्र से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है. उसे जीवन में खूब सुख शांति प्राप्ति होती है. दिवाली के ठीक पांच दिन बाद लाभ पंचमी का त्योहार आता है. इसका संबंध मां लक्ष्मी से है, इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. आइए जानते हैं लाभ पंचमी की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है...

लाभ पंचमी की पूजा और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्लपक्ष की पंचमी 26 अक्टूबर 2025 से सुबह 3 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2025 को 6 बजकर 4 मिनट तक रहेगी. ऐसे में लाभ पंचमी का पर्व आज यानी 27 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 57 मिनट से लेकर 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. यह पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ समय रहेगा.

आज से होती नये बही खातों की शुरुआत

दिवाली समापन के साथ ही लाभ पंचमी को भी विशेष रूप से मनाया जाता है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग खासकर पूजा अर्चना करने के साथ ही तमाम व्यवसायी अपने कारोबार को दोबारा से शुरू करते हैं. इसे गुजरात में नये साल का पहला कार्य दिवस भी कहा जाता है. आज के दिन ही वे अपने नये बही-खाता की शुरुआत की जाती है.

यह है लाभ पंचमी की पूजा विधि

लाभ पंचमी को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. इसके लिए सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान ध्यान के बाद तन मन को पवित्र कर ईशान कोण में चौकी लगा लें. इस पर लाल कपड़ा बिछाने के साथ ही गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें.सा​थ में आप भगवान शिव का भी चित्र लगा सकते हैं. इसके बाद इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर घी का दीपक जलाएं. पूजा की शुरुआत करने के साथ ही माता रानी का कलश स्थापित कर जल, सुपारी, एक सिक्का, अक्षत आदि डालकर आम का पत्ते के उपर श्रीफल यानि नारियल रखें और उसकी विधि-विधान से पूजा करें. भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें. भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलें. माता के प्रसन्न होने पर उनकी कृपा से घर में धन धान्य के अंबार लग जाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से