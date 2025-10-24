FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

शादी से पहले लगभग हर कोई अपनी कुंडली ज़रूर देखता है. लड़का-लड़की की कुंडली मिलती है या नहीं? वे देखते हैं कि कोई दोष तो नहीं है. ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में कुज दोष होता है, उनकी शादी नहीं होती... और अगर हो भी जाए, तो सुखी नहीं रहती.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 24, 2025, 04:41 PM IST

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव
एक उम्र के बाद हर कोई शादी करना चाहता है. हालाँकि, शादी से पहले लगभग हर कोई अपनी कुंडली ज़रूर देखता है. लड़का-लड़की की कुंडली मिलती है या नहीं? वे देखते हैं कि कहीं कोई दोष तो नहीं है. कई लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है. ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी शादी नहीं होगी... और अगर हो भी गई तो वे खुश नहीं रहेंगे. क्या यह सच है? आइए जानें इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं...

कुज दोष क्या है

यदि कुंडली में मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में हो, तो इसे कुज दोष कहते हैं. ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस दोष वाले लोगों को केवल अनुकूल कुंडली वाले व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए. हालाँकि, इसके कुछ विकल्प भी हैं.

मंगल का प्रभाव

मंगल ग्रह रक्त, क्रोध, साहस और शक्ति से जुड़ा है. इस ग्रह से अत्यधिक प्रभावित लोग भावुक या दृढ़ व्यक्तित्व वाले होते हैं. उनके स्वभाव का उनके वैवाहिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है. क्रोध बढ़ता है. जीवनसाथी के साथ अक्सर झगड़े होने की संभावना रहती है. वैवाहिक जीवन में असंतुलन भी बना रहता है. इसीलिए अगर मंगल दोष हो तो वे विवाह के बारे में सोचते हैं.

वैवाहिक जीवन में समस्याएं

मंगल दोष वाले लोग अपने साथी के प्रति ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो सकते हैं. अन्यथा, वे हमेशा झगड़ों में उलझे रह सकते हैं. वैवाहिक जीवन में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं हो सकती. वे छोटी-छोटी बातों से ऊब जाते हैं. इससे और भी समस्याएँ पैदा होने की संभावना रहती है. अंततः तलाक की संभावना भी बनी रहती है.

कुज दोष के उपाय

इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान कुंडली मिलान है. अगर विवाह करने वाले पुरुष की कुंडली में मंगल सातवें या आठवें भाव में हो, तो स्त्री की कुंडली में भी यही स्थिति होनी चाहिए. मंगल दूसरे, चौथे या बारहवें भाव में हो, तब भी यही उपाय अपनाना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

