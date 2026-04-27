Kundali Effects: कुंडली में खराब ग्रहों का असर या मन का भ्रम? जानें क्यों बिगड़ जाती है सोचने-समझने की शक्ति

ग्रह हमारे भाग्य को नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारी सोचने समझने की शक्ति और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, लेकिन नियमित रूप से चेतना और जागरूकता पर काम कर इन अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को कम कर इन पर जीत पाई जा सकती है.

कुंडली ग्रहों की स्थिति न सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है. यह व्यक्ति की बुद्धि और मन को भी प्रभावित करती है, जब भी कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति की बुद्धि और मन भ्रमित हो जाता है. इसके चलते व्यक्ति को अपने आसपास की चीजें गड़बड़ लगने लगती हैं. इसकी वजह बुध ग्रह का बुद्धि और चंद्रमा को मन का कारक माना जाना है, जब भी ग्रहों की स्थिति अशुभ होती है तो यह व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं बनाती, बल्कि उसे देखने के नजरिए को बदल देती है.

ज्योतिषाचार्य की मानें तो लंबे रिसर्च बताते हैं कि हमारी कुंडली में मौजूद ग्रह हमारे अंदर की ऊर्जा के लेवल को प्रभावित करती हैं. यह सकारात्मक उर्जा के अभाव में हमें पूरी दुनिया ही नकारात्मक और गड़बड़ दिखने लगती है. हमारी फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है. मन परेशान रहता है और व्यक्ति को इस बदलाव को बोध नहीं हो पाता.

ग्रह भाग्य नहीं लिखते, सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करते हैं

ग्रह हमारे भाग्य को नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारी सोचने समझने की शक्ति और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, लेकिन नियमित रूप से चेतना और जागरूकता पर काम कर इन अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को कम कर इन पर जीत पाई जा सकती है. ऐसे में ग्रहों की चाल कैसी भी हो, व्यक्ति की बहुत ही समझदारी और भगवान पूजा अर्चना और ईश्वरीय कृपा से इससे समय से सही निकला जा सकता है.

मन और सोच को करते हैं प्रभावित

ठीक ऐसे ही कुंडली में चंद्रमा के खराब या दोष होने पर व्यक्ति का मन अशांत और नकारात्मक ऊर्जा से घीर जाता है. यह व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित करता है. आप वही देखते हैं, जो आपके मन और विचार में चल रहा है. आपको वैसा ही दिखता है. इसका एक उदाहरण वैदिक दर्शन में एक कहावत के रूप में दिया गया है कि ‘यथा दृष्टि, तथा सृष्टि’ यानि जैसी आपकी दृष्टि है, वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है.

दिमाग की तरंगों पर पड़ता है प्रभाव

ग्रहों की खराब दशा व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा को प्रभावित करती है. इसका प्रभाव दिमाग के रसायनों से लेकर तरंगों तक पर पड़ता है. ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति भ्रमित होकर निर्णय लेता है. इसके चलते उसके काम, रिश्ते, धन सभी बिगड़ने लगते हैं. अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि ‘मेरी परेशानी का कारण ये लोग या घटना नहीं, बल्कि इस घटना को देखने का मेरा नजरिया है,’ तो आधे से ज्यादा ग्रह कष्ट वहीं खत्म होने लगता है. बाकी की चीजें ज्योतिष उपाय से भी खत्म हो सकती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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