कुबेर को हिंदू पौराणिक कथाओं में यक्ष भी कहा जाता है, जो एक अर्ध-दिव्य व्यक्ति है. वह धन का रक्षक है, लेकिन वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करता.

TRENDING NOW

How To become Kuber Dev Money Lord: हिंदू पौराणिक कथाओं में कुबेर को धन का देवता और अर्ध-दिव्य यक्षों का देव-राजा माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अपने पिछले जन्म में चोर थे. इस बारे में एक दिलचस्प कहानीहै. किंवदंतियों के अनुसार, अपने पिछले जन्म में कुबेर न केवल एक चोर थे, बल्कि वह देवताओं के मंदिरों से चोरी करने से भी नहीं चूकता था. एक बार वह स्पष्ट इरादों के साथ एक शिव मंदिर में घुस गया. मंदिर बहुमूल्य धन से भरा था. लेकिन दीपक बुझ जाने के कारण मंदिर अंधकार में डूब गया था. कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन तेज़ हवा चलने के कारण दीपक फिर से बुझ गया. उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. यह कुछ समय तक चलता रहा. शिव ने इस पूरे प्रयास को कुबेर द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए किए गए. किसी प्रकार के दीप प्रज्वलन अनुष्ठान (दीपार्जन) के रूप में समझा. वह वास्तव में उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए. इसलिए उन्होंने उसे अगले जन्म में धन का स्वामी होने का आशीर्वाद दिया. गलत आशीर्वाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण.

भगवान शिव ने आशीर्वाद

धन के देवता होने के बावजूद, कुबेर हिंदू परंपरा में एक अच्छे दिखने वाले देवता नहीं माने जाते हैं. उनके तीन पैर और आठ दांत होने की कहानियाँ प्रचलित हैं. उनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ थोड़ी अजीब हैं. अन्य हिंदू देवताओं के विपरीत, दिखने में बहुत सुंदर नहीं हैं. "शतपथ ब्राह्मण" उन्हें "राक्षस" के रूप में भी वर्णित करता है, और अच्छे कारणों से क्योंकि वह रावण का खून का रिश्तेदार था.

ऐसे शुरू हुई कुबेर देव की पूजा

कुबेर को हिंदू पौराणिक कथाओं में यक्ष भी कहा जाता है, जो एक अर्ध-दिव्य व्यक्ति है. वह धन का रक्षक है, लेकिन वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करता. यह इस बात का उत्तर है कि कुबेर की मूर्तियाँ अधिकांश मंदिरों के गर्भगृह के बाहरी हिस्से में क्यों पाई जाती हैं, अंदर नहीं. चूँकि उन्हें मुख्य रूप से भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि उनका काम मंदिरों के अंदर रखे जाने वाले धन की देखभाल करना है. कुबेर को “अनार्य” भगवान भी माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने “आर्य” देवताओं की कक्षा में अपना स्थान बना लिया और लोगों ने विवाह समारोहों और अन्य अवसरों पर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया.

मां लक्ष्मी के बराबर नहीं दिया जाता स्थान

हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें कभी भी धन की देवी लक्ष्मी के बराबर नहीं माना गया. दिवाली, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जिसे कुबेर की नहीं बल्कि लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है. उन्हें हिंदुओं में दूसरे दर्जे का देवता माना जाता है. यही कारण है कि कुबेर के धन को सार्वजनिक भलाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, जो लक्ष्मी की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित होता है. कुबेर का धन एक स्थिर और बासी धन है, जो "लोकमंगल" यानी सार्वजनिक भलाई के लिए नहीं है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से