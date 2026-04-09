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Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

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Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

दानवीर राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया था, जिसके दो पग में धरती और आकाश को नापकर राजा का घमंड तोड़ा था. आइए जानते हैं इस व्रत की कथा.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 09, 2026, 09:57 AM IST

Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

Krishna Vamana Dwadashi 2026

(Credit Image AI)

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चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की वामन द्वादशी के करीब 15 दिन बाद जो द्वादशी तिथि आती है, उसे कृष्ण वामन द्वादशी कहा जाता है. वामन द्वादशी पर श्रीविष्णु के ही वामन रूप की पूजा अर्चना की जाती है. हिंदू धर्मग्रंथों में अनुसार, भगवान श्रीविष्णु ने ही ​वामन रूप अवतार लिया था. कृष्ण वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरा विश्वास और श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं. इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं. इस व्रत को रखने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है. आइए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा वामन द्वादशी का व्रत, पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है कृष्ण वामन द्वादशी

इस बार कृष्ण वामन द्वादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को रात 9 बजकर 38 मिनट से शुरू हो जाएगी. यह अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को रात 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए कृष्ण वामन द्वादशी की पूजा अर्चना और व्रत 14 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. 

यह है पूजा और व्रत की विधि

श्रीकृष्ण वामन द्वादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें. मंदिर में भगवान विष्णु के वामन रूप की चित्र या मूर्ति स्थापना करें. भगवान को फल फूल, चावल और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद धूप दीपक भगवान को उनका प्रिय दही चावल का भोग लगाये. साथ ही व्रत का संकल्प लें. भगवान वामन का मंत्र ॐ वामनाय नमः' या 'ॐ वासुदेवाय नमः' का जाप करें. भगवान के सामने अपनी इच्छा रखें. सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी. अगर आप ने व्रत रखा है तो शाम की पूजा के बाद भगवान को भोग में प्रिय चीजें जैसे दही चावल खाकर ही व्रत का पारण करें. 

जापवामन द्वादशी की कथा और महत्व

वामन द्वादशी की कथा महान और दानवीर राजा महाबली से जुड़ी हुई है. राजा बलि ने अपनी शक्ति और भक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उनका बढ़ता हुआ अहंकार ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा था. धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक साधारण ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे. वामन ने उनसे केवल तीन पग भूमि मांगी. पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया. दूसरे पग में आकाश (स्वर्ग) को नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान न बचने पर राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया. उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पाताल लोक में स्थान प्रदान किया. यही वजह है कि इस व्रत को रखने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है. भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

 

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