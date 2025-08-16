Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

'Add DNA as a Preferred Source'
Krishna Janmashtami 2025 Wishes In Hindi: आज 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं. आप कृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से मैसेज भेज अपनों को बधाई दे सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 16, 2025, 06:35 AM IST

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. आज इस तिथि पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है. इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं का नाट्य रूपांतरण करते हैं. भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखते हैं. इस दिन दही हांडी फोड़ने की भी परंपरा है. आप इस खास और शुभ मौके पर यहां से अपनों को मैसेज भेज विश कर सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यारे संदेश लेकर आए हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां से शेयर करें बधाई संदेश (Krishna Janmashtami 2025 Wishes)

एक बरस पूरा हुआ इंतज़ार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का,
भादो की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का,
Happy Krishna Janmashtami 2025

मिश्री से मीठे नन्द लाल के बोल,
इनकी बातें हैं सबसे अनमोल,
जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,
दिल खोल के जय श्री कृष्ण बोल
Happy Krishna Janmashtami 2025

तुझको अपना मान लिया है,
यह जीवन तेरे नाम किया है,
चित्र-विचित्र जो भी हो, मुझको बस तुमसे प्‍यार है
मेरे मन का मोहन तु दिलदार है
Happy Krishna Janmashtami 2025

छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
Happy Krishna Janmashtami 2025

कान्‍हा तुमको नहलाएंगे,
फूलों से सजाएंगे,
नजर का काला टीका लगाएंगे,
करेंगे तम्‍हारा पावन श्रृंगार,
देखेंगे भक्‍त तुम्‍हें बारम-बार
Happy Krishna Janmashtami 2025

माखन चुराकर जिसने खाया,
बंसी बजाकर जिसने नचाया,
खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की,
जिसने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया
Happy Krishna Janmashtami 2025

नटखट है, प्यारा है,
सबसे न्यारा मेरा कान्हा है
दिल में बसा है, सांसों में बसा है,
हर जन्म में बस तुझसे वास्ता है
Happy Krishna Janmashtami 2025

चन्दन की खुशबू रेशम का हार,
सावन की सुगंध और बारिश की फुहार,
राधा की उम्मीद को कन्हैया का प्यार,
मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार
Happy Krishna Janmashtami 2025

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

