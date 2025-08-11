Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज
आठ की संख्या बहुत खास है. इसकी वजह इसमें सारा ब्रह्मांड समाया है. अष्ट लक्ष्मी के सम्पन्नता के आठ प्रकार हैं. वहीं अष्ट सिद्धि आठ दैवीय शक्तियां हैं.
भाद्रव माह की शुरुआत के साथ ही पहले हफ्ते में जन्माष्टिमी का त्योहार आता है. इसी माह में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. वह मां देवकी की आठवीं संतान थे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भगवान श्रीकृष्ण आठवीं संतान ही क्यों हुए, उनका 8 नंबर का क्या रिश्ता है. श्रीकृष्ण का मां देवकी के आठवें पुत्र के रूप में जन्म यूं ही नहीं हुआ था. यह एक दैवीय संरचना थी, जो कई परतों में नाटकीयता को अपने भीतर समेटे हुए है. कर्म और ईश्वर के न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण थी, लेकिन आठवां ही क्यों? पहला क्यों नहीं, जिससे छह अबोध, नन्हे शिशुओं को असमय मौत से बचाया जा सकता? या सबसे अंत में आते जब कंस का आतंक खत्म हो जाता. आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नकों का जवाब...
हिंदू कॉस्मोलॉजी की मानें तो संख्याओं की अपनी एक ध्वनि होती है. इस मामले में आठ की संख्या बहुत खास है. इसकी वजह इसमें सारा ब्रह्मांड समाया है. अष्ट लक्ष्मी के सम्पन्नता के आठ प्रकार हैं. वहीं अष्ट सिद्धि आठ दैवीय शक्तियां हैं. अष्टांग योग मुक्ति के आठ मार्ग और अष्ट दिग्पाल यानी आठ दिशाओं के रक्षक हैं. हमारे शास्त्रों में आठ की संख्या को उस रूप में देखा जाता है, जो दुनिया की भौतिक चीजों से मुक्त कर पारलौकिक रास्ते पर ले जाती है. आठवां संसार का नहीं है, यह उससे परे ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है. भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में आए थे. वे संसार के चक्र में बंधने वाले नहीं थे. वह इसे स्थापित करने वाले थे और आठवीं संतान ही इस भार को सह सकती थी. इसलिए श्रीकृष्ण देवकी की आठवीं संतान के रूप में जन्मे थे.
पौराणिक कथाओं की मानें तो भगवान श्रीकृष्ण का जन्म पहले नहीं हुआ. इसकी वजह अगर भगवान श्रीकृष्ण सबसे पहले आ जाते तो कंस के किए अत्याचारों के बारे में कोई जान नहीं पाता. वहीं पाप का अंत खुलासा होने से पहले ही खत्म हो जाता है. इसके साथ ही श्रीकृष्ण से पहले जन्मे देवकी की 6 संतान कोई साधारण शिशु नहीं थे. वे कालनेमी के पुत्रों का पुनर्जन्म था, जिन्हें हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था कि अगले जन्म में पैदा होते ही मार दिए जाओंगे. उनकी मृत्यु पिछले कमों से उनकी मुक्ति थी. यही घटना याद दिलाती है कि धर्म किसी को यूं ही भुगतने नहीं देता है. श्रीकृष्ण ने सबसे अंत में आने का चुनाव कर कर्म को अपना काम करने का मौका दिया. साथ ही उनकी देरी एक दया था कि कंस अपनी गलतियों को सुधार लें, लेकिन वह नहीं माना और अंत बुरा हुआ.
बताया जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण सबसे आखिरी में भी आ सकते थे. ऐसे में कंस अंत तक बिना किसी चुनौती के शासन करता रहता, लेकिन श्रीकृष्ण सबकुछ खत्म होने से ठीक पहले जन्मे. महाभारत में उन्होंने कहा है, "संभवामि युगे युगे", यानी मैं तब प्रकट होता हूँ जब धर्म का पतन हो रहा होता है. उसके खत्म हो जाने के बाद नहीं, जब लोगों की आस टूटने लगती है और उन्हें धर्म की जरूरत आवश्यकता महसूस होती है.
कृष्ण का आठवीं संतान के रूप में आना कोई सामान्य बात नहीं थी. यह एक संकेत है, जो बताता है कि अंधेरे को हावी होने दो, लेकिन उसमें कभी भी निराश मत हो. विश्वास रखो गहरे अंधेरे में भी, ईश्वर आने की तैयारी कर रहा है. आठवे नंबर है, जहां चक्र टूटते हैं, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
