Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

Krishna Janmashtami Vrat Rules: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आज 16 अगस्त को रखा जा रहा है. इस व्रत में कई खास नियमों का पालन करना होता है जरा सी गलती से जन्माष्टमी का व्रत टूट सकता है.
Krishna Janmashtami Vrat 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. यह दिन कृष्ण जन्मोत्सव के तौर पर मनाते हैं. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं. जन्माष्टमी के व्रत में कई खास नियमों का पालन करना होता है. वरना व्रत टूट सकता है. आपकी छोटी-छोटी गलतियों से व्रत टूट सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि, इस दिन व्रत में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
व्रत के दौरान सिर्फ तामसिक भोजन को छोड़ना ही उचित नहीं होता है. आपको तामसिक व्यवहार का भी त्याग करना चाहिए. गुस्सा, लालच, लोब, कपट और दूसरों की बुराई करने से आपका व्रत टूट सकता है. आपको मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए.
कई लोग व्रत के दौरान पूरा दिन खाते रहते हैं. लेकिन यह व्रत इस तरह नहीं रखते हैं. आप आलू के चिप्स, नमकीन खाते रहते हैं तो व्रत टूट सकता है. इस व्रत के दौरान दिन में आप फल खा सकते हैं. बाकि रात को पूजा के बाद ही भोजन करना होता है. पूरा दिन भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए.
व्रत के दिन भूलकर भी दिन में सोना नहीं चाहिए. दिन में सोने से व्रत टूट जाता है. दिन में समय मिलने पर सोने की बजाय समय को भजन-कीर्तन में लगाना चाहिए,
शादीशुदा कप्लस व्रत कर रहे हैं तो उन्हें आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. संबंध बनाने से व्रत खंडित हो सकता है. किसी भी व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
