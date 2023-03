Jyotish Shastra: रंगों की पसंद से पता करें पार्टनर से जुड़ी खास बातें, जानें इन 11 रंगों को पसंद करने वाली महिलाओं का स्वभाव

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: सभी लोगों को कोई न कोई रंग जरूर पसंद होता है. लोग अक्सर अपनी पसंदीदा रंगों की चीजों को ही सबसे पहले पसंद करते हैं. व्यक्ति के पसंद के रंग से उसके स्वभाव (Nature According Their Favorite Color) के बारे में भी पता लगाया जा सकता है. महिला के पसंद के रंग से भी उसके स्वभाव (Women Nature According Their Favorite Color) को जान सकते हैं. आज हम ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से महिलाओं के पसंद के रंगो के अनुसार उनके व्यक्तित्व और स्वभाव (Women Nature According Their Favorite Color) के बारे में जानेंगे. आप पसंद के रंगों से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानकर अपनी पत्नी और प्रेमिका के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं. तो चलिए इन 11 रंगों को पसंद करने वाली महिलाओं के स्वभाव (Women Nature According Their Favorite Color) के बार में जानते हैं.

रंगों की पसंद से जानें पत्नी और गर्लफ्रेंड का स्वभाव (Know Wife And Girlfriends Nature By Their Favorite Color)

सफेद रंग

सफेद रंग को पसंद करने वाली महिलाएं आत्मविश्वासी होती हैं. ऐसी महिलाएं बहुत ही सरल स्वभाव वाली, दयालु और सच्ची होती हैं. इन महिलाओं में सेवा भाव का गुण होता है. इनकी आवाज बुलंद होती है और यह अनुसाशन प्रिय होती है.

काला रंग

काला रंग पसंद करने वाली महिलाएं उदास और निराश स्वभाव की होती है. इनका स्वभाव बहुत ही रुखा होता है. यह महिलाएं सुंदर होती है और हमेशा पति व प्रेमी पर दबदबा बनाए रखती हैं. यह ऊपर से कठोर प्रवृति की होती है हालांकि इनका मन कोमल होता है.

नारंगी रंग

नारंगी रंग पसंद करने वाली महिलाएं मैत्रीपूर्ण स्वभाव की होती है. यह अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार लड़ती है कि किसी को बुरा न लगे. यह राष्ट्रहित परिवारहित और समाजहित के लिए कार्य करती हैं. निराशा के समय भी इनकी आंखों में चमक रहती है.

नीला रंग

यह प्रसन्न हो तो भी अगले ही पल निराश हो जाती हैं. यह संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं. ऐसी महिलाएं स्वभाव में बहुत ही अच्छी होती हैं. यह दूसरों के प्रति सहानुभूती का भाव रखती हैं.

पीला रंग

ऐसी महिलाएं जिन्हें पीला रंग पसंद होता है वह गपशप में रूचि रखती है. यह जिज्ञासु और जासूसी प्रवृति की होती है. यह शिष्टाचारी होती है और यह सोसायटी में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं.

गुलाबी रंग

ऐसी महिलाओं की चाल-ढाल में गंभीरता और व्यवहार में तटस्‍थता होती है. इनमें अहंकार होता है हालांकि इनकी शालीनता व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है. इनके चेहरे की मुस्कान व्यक्ति की मन मोह लेती है.

हरा रंग

हरा रंग पसंद करने वाली महिलाएं बहुत अधिक वार्तालाप करने वाली होती हैं. यह हमेशा सुखद सपनों में खोई रहती हैं. यह जिससे भी प्यार करती है जी-जान से करती हैं. यह घूमने फिरने और प्रकृति की दीवानी होती हैं.

भूरा रंग

इन महिलाओं को व्यवस्थित और नियमित रूप से जीवन जीना पसंद होता है. यह अनुशासन प्रिय होती है और अपनो के प्रति प्रेम भावना रखती हैं. इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान तैरती रहती हैं.

स्लेटी रंग

ये महिलाएं शांत, कुशल, परिश्रमी प्रवृति की होती हैं. यह अपने काम से काम रखती है. यह महिलाएं व्यापार में भी अच्छा काम करती हैं. कई महिलाएं कठोर स्वभाव की भी होती हैं.

लाल रंग

लाल रंग को पसंद करने वाली महिलाएं प्रसन्न, उग्र और निडर प्रवृति की होती है. यह साहसी और जीवन को उत्साह के साथ जीने वाली होती हैं. यह भाग्य की जगह कर्म को महत्व देती है और सदैव प्रयत्नशील रहती हैं.

बैंगनी रंग

यह महिलाएं वैभव और विलास सुखों की लालसी होती हैं. हालांकि यह महिलाएं अपने पार्टनर के जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए पूरा ध्यान रखती हैं. यह अपने जीवनसाथी का हमेशा ख्याल रखती हैं.

