अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?

आप अगर आपनी राशि से जुड़े देवता की पूजा करते है तो उसके पुण्यफल ज्यादा और जल्दी मिलते हैं. जैसे हर घर के एक कुल देवता या देवी होती हैं उसी तरह हर राशि के अपने देवता होते हैं. आपकी राशि का ग्रह स्वामी से ये तय होता है कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए.

which deity you should worship according to your zodiac sign?

किसी व्यक्ति के स्वभाव, नियत और प्रकृति पर उसकी राशि का प्रभाव होता है और ये प्रभाव उस राशि के ग्रहों के कारण होता है जो उसे रूल करता है. हर राशि किसी न किसी ग्रह से रूल होती है और यही कारण की जिस ग्रह से जो राशि रूल होती है उससे जुड़े जातकों में उस ग्रह की क्वालिटी समाहित हो जाती है. क्या आपको पता है कि आपकी राशि का रूलिंग प्लैनेट कौन है और उस रूलिंग प्लैनेट के देवता कौन है जिनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए. चलिए अपनी राशि के अनुसार अपने प्रिय देवता को कैसे जानें? शास्त्रों में अपने प्रिय देवता की पूजा करने के बारे में क्या कहा गया है?



हिंदू धर्म में ज्योतिष का बहुत महत्व है. जिस प्रकार राशि चिन्ह से लोगों के स्वभाव का पता चलता है, उसी प्रकार अपनी राशि के अनुसार अपने प्रिय देवता की पूजा करने से भी सकारात्मक फल मिलते हैं. आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है. हर परिवार का एक कुलदेवता होता है. जेजुरी का खंडोबा, तुलजापुर का तुलजाभवानी, कोल्हापुर का अंबाबाई कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कई परिवारों के कुलदेवता हैं. ज्योतिष कहता है कि जिस प्रकार परिवार की रक्षा करने वाले देवता होते हैं, उसी प्रकार आपकी राशि के अनुसार आपके प्रिय देवता भी होते हैं.

हमें अपनी राशि के स्वामियों और उन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है इसलिए उनकी पूजा करना भी आवश्यक है.

मेष और वृश्चिक

इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल ग्रह हैं, इसलिए इनका स्वभाव साहसी और मुखर होता है. इन लोगों के अपने सिद्धांत होते हैं, जो अक्सर दूसरों के सिद्धांतों को तोड़ने का कारण बनते हैं. इन राशियों के देवता हनुमान जी हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए.

वृषभ और तुला

वृषभ और तुला दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है, इसलिए ये लोग बहुत संवेदनशील और कलात्मक होते हैं. यदि ये लोग देवी लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा करें, तो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा.



मिथुन और कन्या

इन दोनों राशियों के स्वामी बुध ग्रह हैं. बुध बुद्धि का जनक है, इसलिए ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं. अतः उन्हें बुद्धि दाता भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए.

कर्क

राशि के जातक स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए वे शांत और संतुलित स्वभाव के होते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए.

सिंह

इस राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए इनका स्वभाव सूर्य के समान तेजस्वी होता है. गायत्री देवी और हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें शुभ फल प्राप्त होते हैं.

धनु और मीन

इस राशि के स्वामी गुरु हैं. ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. उनकी बुद्धि की चमक उनके चेहरे पर झलकती है. उन्हें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए.



मकर और कुंभ राशि:

मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं. शनि की राशि होने के कारण, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.