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Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत

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Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत

Chaitra Navratri Kanya Puja Rules: नवरात्रि के व्रत के बाद अष्टमी या नवमी को कन्या पूजा की जाती है लेकिन बहुत से लोगों को पूजा के कुछ नियम नहीं पता होते हैं. उपहार से लेकर पूजन के लिए कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए ये सब पूजा विधान में पहले से तय है. तो चलिए जानें कन्या पूजा के कुछ जरूरी नियम.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 09:08 AM IST

Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत

know these rules for Kanya Pujan. Photo Credit: AI

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नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है. हिंदू मान्यताओं में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनके पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है. क्योंकि कन्याएं देवी का रूप मानी जाती हैं इसलिए लोग जागृत देवी की पूजा कर उन्हें भोजन कराकर उपहार देते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को कन्या पूजन के कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है जिससे पूजा का फल नहीं मिलता. तो चलिए जानें कन्या पूजन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी और नियम.

कन्याओं की उम्र को लेकर क्या है परंपरा

धार्मिक मान्यताओं में कन्या पूजन के लिए आमतौर पर 2 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं को आमंत्रित करने की परंपरा बताई जाती है. माना जाता है कि इस आयु वर्ग की कन्याएं देवी के विभिन्न रूपों का प्रतीक होती हैं. कुछ परिवारों में नौ कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें देवी के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है. साथ में एक लांगूर यानी छोटा लड़का भी होता है जिसे भैरव का रूप मानते हैं. 

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कन्या पूजन में 0 से 6 माह की कन्याएं क्यों नहीं पूजी जाती हैं?

कन्या पूजन में 0 से 6 माह की कन्याओं को मुख्य रूप से इसलिए नहीं पूजा जाता क्योंकि इस उम्र में वे अन्न ग्रहण नहीं कर पातीं, जबकि कन्या भोज में उन्हें भोजन (प्रसाद) खिलाना अनिवार्य होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं (कन्‍यािका/कुमारी) को उत्तम माना जाता है. कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते तब तक उनकी पूजा की जा सकती है लेकिन ये नियम नहीं है. पूजा केवल 10 साल की कन्याओं तक की ही करना होता है.

पूजन की प्रक्रिया कैसे की जाती है

अष्टमी या नवमी के दिन घर या मंदिर में कन्याओं को सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है. पहले उनके चरण धोए जाते हैं, फिर उन्हें आसन पर बैठाकर विधि-विधान से पूजा की जाती है. इसके बाद उन्हें पारंपरिक भोजन कराया जाता है. आमतौर पर इसमें पूरी, काले चने और सूजी का हलवा शामिल होता है, जिसे प्रसाद के रूप में माना जाता है.

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कन्या पूजा में इन उपहारों को कभी न दें

धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि कन्या पूजा के दौरान उपहार चुनते समय सावधानी रखनी चाहिए. कई परंपराओं में प्लास्टिक की वस्तुएं या स्टील के बर्तन देने से बचने की सलाह दी जाती है.इसी तरह कांच या नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या तेज धार वाले उपकरण भी उपहार में देना उचित नहीं माना जाता. कुछ मान्यताओं के अनुसार काले रंग के कपड़े या रूमाल देने से भी बचने की सलाह दी जाती है.

कन्याओं को क्या भेंट करना बेहतर माना जाता है

परंपरागत रूप से कन्याओं को भोजन के साथ छोटे उपहार दिए जाते हैं. इनमें किताबें, कॉपी, पेन-पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स जैसे शिक्षा से जुड़े सामान शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा फल, मिठाई, खिलौने या छोटी-सी दक्षिणा भी दी जाती है. कई लोग इसे बालिकाओं के सम्मान और प्रोत्साहन का प्रतीक मानते हैं.

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कन्या पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान सबसे पहले कन्याओं का स्वागत और सम्मान करना आवश्यक माना जाता है. भोजन बनाते समय लहसुन और प्याज का उपयोग न करने की परंपरा भी कई परिवारों में देखी जाती है. कन्याओं को उतना ही भोजन परोसने की सलाह दी जाती है जितना वे सहजता से खा सकें. पूजा के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करना भी इस परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

इस परंपराओं का मूल संदेश क्या है?

धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजा का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सम्मान और देवी शक्ति की प्रतीकात्मक पूजा से जुड़ा है.इस परंपरा के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जाता है. श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया गया यह अनुष्ठान नवरात्रि की आध्यात्मिक भावना को और मजबूत करता है.


डिसक्लेमर-धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं आस्था और परंपराओं पर आधारित होती हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सांस्कृतिक संदर्भ को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय परंपराओं या विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.

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