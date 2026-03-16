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Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित

अयोध्या के राम मंदिर में आने से पहले कुछ नए नियमों को जान लें वरना रामलला के दर्शन की तीव्र इच्छा आपकी अधूरी रह सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 07:25 AM IST

Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित

Ayodhya Ram Mandir Rules.  Photo Credit: Social Media

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अयोध्या में स्थित राम मंदिल में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चैत्र नवरात्रि और रामनवमी पर तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है और उसकी के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. अगर रामलला के दर्शन करने जा रहे तो पहले इन नियमों को समझ लें वरना दर्शन की इच्छा अधूरी रह जाएगी.

मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इन नियमों को लागू किया गया है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन निर्देशों का पालन करने से दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी. मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए नए नियम लागू किए गए हैं.

मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust के महासचिव Champat Rai ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. इसलिए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मंदिर में प्रवेश से पहले इन नियमों का ध्यान रखें.

लाइसेंसी हथियार भी परिसर में प्रतिबंधित

मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसमें लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर, तलवार या बंदूक जैसे हथियार भी शामिल हैं. हालांकि धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सिख समुदाय के सदस्यों को परंपरागत छोटी कृपाण धारण करने की अनुमति दी गई है. यह छूट केवल धार्मिक आस्था के सम्मान के तहत दी जाती है.

नवरात्रि में व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था

चैत्र नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्रत के अनुकूल खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने की तैयारी की है. इनमें फल, मक्खन, मूंगफली और आलू से बने कुछ हल्के खाद्य विकल्प उपलब्ध कराए जाने की योजना है, ताकि व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो.

पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा सभा क्षेत्र के आसपास शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. मंदिर प्रशासन का कहना है कि भीड़ को देखते हुए सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं. आने वाले दिनों में प्रवेश द्वार और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी साझा की जा सकती है.

प्रशासन की अपील

मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर में दर्शन के लिए आते समय जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी, बल्कि सभी श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने में भी मदद मिलेगी.

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