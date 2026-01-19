Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

इस बार फाल्गुन मेले की शुरुआत 27 फरवरी 2026 से होगी. यह अगले महीने यानी 11 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान हर दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जमा होगी.

राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं. यहां हारे के सहारे के दर पर भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है. दूरदराज से आने वाले भक्त बाबा के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं. वहीं यहां हर साल फाल्गुन यानी फरवरी और मार्च के महीने में 10 से 12 दिनों का फाल्गुन मेला लगता है...

मेले में भक्तों की लगती है भारी भीड़

फाल्गुन मेला शुक्ल अष्टमी की द्वादशी तिथि पर विशेष होता है. वहीं एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है. यहां दरबार में देश विदेश से लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

इस बार कब लगेगा फाल्गुन मेला

इस बार फाल्गुन मेले की शुरुआत 27 फरवरी 2026 से होगी. यह अगले महीने यानी 11 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान हर दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जमा होगी. वहीं इस दौरान श्याम बाबा के बहुत सारे भक्त रींगस से पैदल झंडा लेकर खाटू श्याम जी के दर पर पहुंचते हैं.

इसलिए लगाया जाता है फाल्गुन मेला

खाटू में फाल्गुन मेला लगने की मुख्य वजह खाटू श्याम यानी बर्बरीक के शीश सिर के प्रकट होने और उनके भगवान श्रीकृष्ण को सर्वोच्च बलिदान देने की स्मृति है. फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को मनाई जाती है. इसके साथ ही यह महीना होली और महाशिवरात्रि जैसे अन्य त्योहारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे भक्ति और उत्साह का माहौल रहता है.

