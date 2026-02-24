मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह

When will Kharmas start in March and when will it end?: मार्च महीने में सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर खरमास का प्रारंभ होगा. खरमास मीन संक्रांति से शुरू होता है और एक महीने तक चलता है. खरमास के दौरान शुभ कार्यों का निषेध होता है. आइए जानते हैं खरमास के प्रारंभ और समाप्ति की तिथियां.

खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है, जिसके कारण उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. खरमास वर्ष में दो बार होता है, पहला खरमास मार्च या अप्रैल में और दूसरा नवंबर या दिसंबर में होता है. पंचांग के अनुसार, जब ग्रहों के राजा, सूर्य देव, बृहस्पति (धन या मीन राशि) में गोचर करते हैं, तब खरमास होता है. यह खरमास एक महीने तक चलता है. मार्च या अप्रैल में होने वाला खरमास मीन संक्रांति से शुरू होता है, जबकि नवंबर या दिसंबर में होने वाला खरमास धन संक्रांति से शुरू होता है.

मार्च में खरमास कब शुरू होगा?

पंचांग के अनुसार, वर्तमान में सूर्य देव शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं. सूर्य का गोचर रविवार, 15 मार्च को दोपहर 1:08 बजे मीन राशि में होगा. उस समय सूर्य की संक्रांति होगी और इसके साथ ही मार्च का खरमास प्रारंभ होगा. 15 मार्च से शुरू होने वाला यह खरमास एक महीने तक चलेगा.

मार्च में शुरू होने वाला मानसून का मौसम कब समाप्त होगा?

मार्च में शुरू होने वाला खरमास सूर्य के मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने पर समाप्त होता है. इस वर्ष सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल को सुबह 9:38 बजे होगा. यही सूर्य की मेष संक्रांति होगी. इसके आधार पर, मार्च में शुरू होने वाला खरमास मंगलवार, 14 अप्रैल को समाप्त होगा.



खरमास के दौरान कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए?

खरमास के दौरान गृहप्रवेश, विवाह, सगाई, विदाई, मुंडन, जनोई आदि जैसे शुभ अवसरों पर प्रार्थना करना वर्जित है. लोग खरमास के दौरान कोई भी नया काम करने से बचते हैं. वे इस दौरान कोई व्यवसाय शुरू नहीं करते या कोई नई परियोजना हाथ में नहीं लेते.



खरमास के दौरान शुभ कर्म क्यों नहीं किए जाते?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब भी सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है, तो उसकी गति और ऊर्जा थोड़ी धीमी हो जाती है. सूर्य ग्रहों का राजा है, शुभ कार्यों के लिए सूर्य का उच्च स्थान पर होना आवश्यक है. इसी कारण खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है.



खरमास की कहानी जानिए

खरमास की कथा के अनुसार, सूर्य देव सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर संसार का चक्कर लगाते हैं. जब घोड़े थक जाते हैं, तो वे उन्हें आराम देने के लिए अपने रथ में दो गधे जोड़ लेते हैं. गधे धीमी गति से चलते हैं, जिसके कारण सूर्य देव की गति भी धीमी हो जाती है. जिस महीने में उनके रथ में गधे जोड़े जाते हैं, उसे खरमास कहते हैं. सूर्य पंचांग में धन और मीन महीने शामिल हैं, और खरमास के शामिल होने से ये दोनों महीने खरमास कहलाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

