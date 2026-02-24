FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जैश आतंकी सैफुल्लाह का वीडियो वायरल, किश्तवाड़ मुठभेड़ में सैफुल्लाह को ढेर किया, मुठभेड़ में मारे जाने से पहले का है वीडियो, सैफुल्लाह वीडियो में कुरान की आयतें पढ़ रहा है | लखनऊ में लैब पैथोलॉजी मालिक की हत्या, शव को कई टुकड़ों में काटकर ड्रम में भरा, बेटे ने ही पिता की गोली मारकर हत्या की, पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटा का खुलासा, बेटे ने पिता के शव को कई टुकड़ों में काटा, खुद पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश से 7 लोगों की मौत, क्या मौसम बना काल की वजह 

झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश से 7 लोगों की मौत, क्या मौसम बना काल की वजह

Weather Update:सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल

सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल

WI vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ Shimron Hetmyer ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

जिम्बाब्वे के खिलाफ Shimron Hetmyer ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें

मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 

मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Homeधर्म

धर्म

मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह

When will Kharmas start in March and when will it end?: मार्च महीने में सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर खरमास का प्रारंभ होगा. खरमास मीन संक्रांति से शुरू होता है और एक महीने तक चलता है. खरमास के दौरान शुभ कार्यों का निषेध होता है. आइए जानते हैं खरमास के प्रारंभ और समाप्ति की तिथियां.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 24, 2026, 07:32 AM IST

मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह

When will Kharmas start and when will it end?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है, जिसके कारण उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. खरमास वर्ष में दो बार होता है, पहला खरमास मार्च या अप्रैल में और दूसरा नवंबर या दिसंबर में होता है. पंचांग के अनुसार, जब ग्रहों के राजा, सूर्य देव, बृहस्पति (धन या मीन राशि) में गोचर करते हैं, तब खरमास होता है. यह खरमास एक महीने तक चलता है. मार्च या अप्रैल में होने वाला खरमास मीन संक्रांति से शुरू होता है, जबकि नवंबर या दिसंबर में होने वाला खरमास धन संक्रांति से शुरू होता है.

मार्च में खरमास कब शुरू होगा?
पंचांग के अनुसार, वर्तमान में सूर्य देव शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं. सूर्य का गोचर रविवार, 15 मार्च को दोपहर 1:08 बजे मीन राशि में होगा. उस समय सूर्य की संक्रांति होगी और इसके साथ ही मार्च का खरमास प्रारंभ होगा. 15 मार्च से शुरू होने वाला यह खरमास एक महीने तक चलेगा.

मार्च में शुरू होने वाला मानसून का मौसम कब समाप्त होगा?
मार्च में शुरू होने वाला खरमास सूर्य के मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने पर समाप्त होता है. इस वर्ष सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल को सुबह 9:38 बजे होगा. यही सूर्य की मेष संक्रांति होगी. इसके आधार पर, मार्च में शुरू होने वाला खरमास मंगलवार, 14 अप्रैल को समाप्त होगा.
  
खरमास के दौरान कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए?
खरमास के दौरान गृहप्रवेश, विवाह, सगाई, विदाई, मुंडन, जनोई आदि जैसे शुभ अवसरों पर प्रार्थना करना वर्जित है. लोग खरमास के दौरान कोई भी नया काम करने से बचते हैं. वे इस दौरान कोई व्यवसाय शुरू नहीं करते या कोई नई परियोजना हाथ में नहीं लेते.
 
खरमास के दौरान शुभ कर्म क्यों नहीं किए जाते?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब भी सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है, तो उसकी गति और ऊर्जा थोड़ी धीमी हो जाती है. सूर्य ग्रहों का राजा है, शुभ कार्यों के लिए सूर्य का उच्च स्थान पर होना आवश्यक है. इसी कारण खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है.
 
खरमास की कहानी जानिए
खरमास की कथा के अनुसार, सूर्य देव सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर संसार का चक्कर लगाते हैं. जब घोड़े थक जाते हैं, तो वे उन्हें आराम देने के लिए अपने रथ में दो गधे जोड़ लेते हैं. गधे धीमी गति से चलते हैं, जिसके कारण सूर्य देव की गति भी धीमी हो जाती है. जिस महीने में उनके रथ में गधे जोड़े जाते हैं, उसे खरमास कहते हैं. सूर्य पंचांग में धन और मीन महीने शामिल हैं, और खरमास के शामिल होने से ये दोनों महीने खरमास कहलाते हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
MORE
Advertisement
धर्म
Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
MORE
Advertisement