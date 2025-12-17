Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

अगर आप जीवन में परेशानी, कर्ज और तंगी का सामना कर रहे हैं तो खरमास के दौरान ये कुछ उपाय अपना सकते हैं. इन्हें करने मात्र से आपके जीवन में आने वाली कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी.

हिंदू धर्म में खरमास का बड़ा महत्व है. खरमास साल में दो बार आता है. इस बार खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हो गई है. यह जनवरी माह में दूसरे हफ्ते तक रहेगा. खरमास को मलमास भी कहा जाता है. इस दौरान शादी विवाह से लेकर मुंडन और गृहप्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं. हालांकि खरमास भगवान के नाम जाप से लेकर पूजा, ध्यान, जप, दान और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बेहद शुभ माना गया है.

वहीं अगर आप जीवन में परेशानी, कर्ज और तंगी का सामना कर रहे हैं तो खरमास के दौरान ये कुछ उपाय अपना सकते हैं. इन्हें करने मात्र से आपके जीवन में आने वाली कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी. भगवान की कृपा प्राप्ति से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी. आपके सभी काम बनते चले जाएंगे.

तुलसी के पौधे के पास दीया जलाएं

खरमास के दौरान, हर शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीया जलाएं. दीया जलाते समय "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रुके हुए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में प्रगति होती है. इससे धन संबंधी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.

खरमास के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित करें

प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य (जल) अर्पित करें. जल में थोड़ी सी गुड़ और एक लाल फूल मिलाएं और अर्घ्य अर्पित करते समय "ॐ आदित्याय नमः" का जाप करें. सूर्य आत्मा, अधिकार और शक्ति का प्रतीक है. यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज में सम्मान प्राप्त करने और लंबित सरकारी या कार्यालयीय कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होता है. वास्तु दोषों को दूर करने में भी यह कारगर माना जाता है.

पीले रंग का प्रयोग करें

खरमास के दौरान पीले रंग का विशेष महत्व होता है. अपने पूजा स्थल पर पीले फूल रखें, संभव हो तो पीले कपड़े पहनें या पीले रंग की वस्तुएं दान करें. पीला रंग गुरु (बृहस्पति) ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य का ग्रह है. बृहस्पति के मजबूत होने से विवाह, करियर और वित्त से संबंधित विलंब दूर होते हैं और समग्र भाग्य में सुधार होता है. खरमास का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है. वास्तु उपायों के साथ-साथ, भगवान विष्णु की नियमित प्रार्थना और भागवत पुराण का पाठ शांति, समृद्धि और सफलता लाने वाला माना जाता है. संतुलित वास्तु वातावरण घर और उसमें रहने वालों के जीवन दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है.

