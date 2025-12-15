Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन

खरमास को मलमास भी का जाता है. यह वह समय है, जब कोई शुभ और मांगलिक कार्य करने से परहेज किया जाता है. आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं, जो खरमास में नहीं करने चाहिए...

ग्रहों के राजा सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरुआत हो जाती है. इस बार खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 यानी कल से हो रही है. खरमास के शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इस समय में कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को दोष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह खरमास का अर्थ यानी "खर" शब्द का अर्थ गधा होता है, और मान्यता के अनुसार, इस दौरान सूर्य देव का रथ घोड़ों के बजाय गधों द्वारा खींचा जाता है. यह सूर्य देव की गति में कमी का प्रतीका माना गया है. यही वजह है कि इस दौरान कई शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं. आइए जानते हैं इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए...

खरमास के दौरान न करें ये काम

नामकरण समारोह

शिक्षा की शुरुआत यानी किसी छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन

कान छिदवाना

प्रथम भोजन समारोह यानी बच्चे का अन्नप्राशन

उपनयन यानी जनेऊ संस्कार)

विवाह समारोह

गृहप्रवेश और वास्तु पूजा नहीं कराने चाहिए

खरमास के बीच जरूर करें ये काम

खरमास मांगलिक समारोह नहीं, बल्कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है. खरमास के शुरुआत से लेकर अंत के बीच खूब दान करें. अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें. हर दिन सुबह उठते ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करें. तिल, तेल, भोजन, कपड़ा आदि का दान करें. इसके साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने से लेकर गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ रहता है.

धनु संक्रांति पर विशेष अनुष्ठान

धनु संक्रांति के दिन भक्त सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं. इसके बाद देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की आरती की जाती है और चरणामृत प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है. भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, सूखे मेवे और मिठाइयों से भोग लगाया जाता है. इस दिन विशेष मिठाई भी बनाई जाती है और देवता को अर्पित की जाती है.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

