ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

संस्कृत के इस मुस्लिम उस्ताद ने तोड़ी धर्म की दीवारें, 26 साल से पढ़ा रहे देववाणी

Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

इस राज्य में निकली लेक्चरर और कोच के पदों के लिए बंपर वैकेंसी, जानें किस सब्जेक्ट के लिए कितना पद

'चौकीदार चोर है' से 'वोट चोर सरकार' तक...कांग्रेस के नारों को क्यों नहीं मिलता जनता का साथ

धर्म

Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

केतु और सूर्य की युति सिंह राशि में 18 साल बाद बन रही है, लेकिन शुभ नहीं माना जा रहा है. खासकर यह 3 राशियों के जातकों के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है.

नितिन शर्मा

Updated : Aug 13, 2025, 04:48 PM IST

Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

सभी ग्रह समय समय पर गोचर करते हैं. इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. वहीं कुछ ग्रह युति बनाते हैं. इसके प्रभाव कुछ राशियों के जातकों किस्मत पलट जाती है तो कुछ राशियों के जातकों का समय मुश्किल भरा हो जाता है. अब ग्रहों के राजा सूर्य ने 17 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है. यहां पर पहले से ही केतु विराजमान हैं. ऐसे में केतु और सूर्य की युति सिंह राशि में 18 साल बाद बन रही है, लेकिन शुभ नहीं माना जा रहा है. खासकर यह 3 राशियों के जातकों के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है. उनके जीवन में धनहानि से लेकर रोग दोष प्रकट कर सकती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां, जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है.  

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को ​केतु और सूर्य की युति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ग्रहों की इस युति आत्मविश्वास में कमी होगी. आप के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे. परेशान न हो. इस मुश्किल समय में जितना संभव हो सावधानी से काम लें. इनकम प्रभावित होगी. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए केतु और सूर्य की युति बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. कुंभ वालों पर इस युति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में वैवाहिक जीवन में नुकसान हो सकता है. दांपत्य जीवन में तनातनी का माहौल रहेगा. इस समय धन की हानि हो सकती है. कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. वहीं इस समय परिवार से मतभेद हो सकता है. हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ सकता है. 

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए केतु और सूर्य की युति दुखदायक हो सकती है. यह मीन राशि वालों की कुंडली में छठे स्थान पर बनेगा. इसलिए इस समय आपको कोर्ट- कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. किसी से भी झगड़ा न करें. साथ ही आपको कुछ गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं. पेट या दिल से संबंधित बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है. वाहन चलाने से लेकर लेनदेन में सावधानी बरतें. इस राशि के जातकों शनि की साढ़ेसाती चल रही है. ऐसे में सावधानी बरतें. 
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

