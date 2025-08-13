Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

केतु और सूर्य की युति सिंह राशि में 18 साल बाद बन रही है, लेकिन शुभ नहीं माना जा रहा है. खासकर यह 3 राशियों के जातकों के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है.

सभी ग्रह समय समय पर गोचर करते हैं. इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. वहीं कुछ ग्रह युति बनाते हैं. इसके प्रभाव कुछ राशियों के जातकों किस्मत पलट जाती है तो कुछ राशियों के जातकों का समय मुश्किल भरा हो जाता है. अब ग्रहों के राजा सूर्य ने 17 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है. यहां पर पहले से ही केतु विराजमान हैं. ऐसे में केतु और सूर्य की युति सिंह राशि में 18 साल बाद बन रही है, लेकिन शुभ नहीं माना जा रहा है. खासकर यह 3 राशियों के जातकों के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है. उनके जीवन में धनहानि से लेकर रोग दोष प्रकट कर सकती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां, जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को ​केतु और सूर्य की युति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ग्रहों की इस युति आत्मविश्वास में कमी होगी. आप के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे. परेशान न हो. इस मुश्किल समय में जितना संभव हो सावधानी से काम लें. इनकम प्रभावित होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए केतु और सूर्य की युति बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. कुंभ वालों पर इस युति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में वैवाहिक जीवन में नुकसान हो सकता है. दांपत्य जीवन में तनातनी का माहौल रहेगा. इस समय धन की हानि हो सकती है. कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. वहीं इस समय परिवार से मतभेद हो सकता है. हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए केतु और सूर्य की युति दुखदायक हो सकती है. यह मीन राशि वालों की कुंडली में छठे स्थान पर बनेगा. इसलिए इस समय आपको कोर्ट- कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. किसी से भी झगड़ा न करें. साथ ही आपको कुछ गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं. पेट या दिल से संबंधित बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है. वाहन चलाने से लेकर लेनदेन में सावधानी बरतें. इस राशि के जातकों शनि की साढ़ेसाती चल रही है. ऐसे में सावधानी बरतें.



