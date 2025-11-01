Sleeping Tips: तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा, रात में आरामदायक नींद की गारंटी

क्या आपको अक्सर रात में सोते हुए बुरे सपने आते हैं तो आपको अपने तकिये के नीचे 3 चीजों में से कोई भी एक चीज रखकर जरूर सोनी चाहिए. इससे सपने अच्छे आएंगे और नींद भी गहरी मिलेगी.

तकिये के नीचे ये 3 चीजें रखने से बुरे सपनों से मिलेगा छुटकारा

दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद, हर कोई रात में सुकून भरी और आरामदायक नींद चाहता है. लेकिन हाल के दिनों में अनिद्रा और बुरे सपने कई लोगों को परेशान कर रहे हैं. इसके कारण, पर्याप्त आराम न मिलने से मानसिक तनाव बढ़ रहा है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार हम बेडरूम में क्या रखते हैं और क्या नहीं, इसका सीधा असर हमारी नींद और मानसिक स्थिति पर पड़ता है. वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि सोते समय तकिये के पास या कमरे में कुछ शुभ वस्तुएँ रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन को शांति मिलती है और बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है. तो आइए जानते हैं कि कौन से वास्तु उपाय बेहतर नींद में मदद करते हैं.



मोती

जिन लोगों को बार-बार बुरे सपने आते हैं और इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है, उनके लिए मोती बहुत फायदेमंद होते हैं. मोती चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. चंद्रमा मन और शांति का कारक है. सोने से पहले तकिये के नीचे मोती (या मोती के आभूषण) रखने से मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपको अच्छी नींद आती है.



अरंडी का तेल

अरंडी के तेल को कपड़े में लपेटकर तकिये के नीचे रखकर सोने से बुरे सपने दूर हो सकते हैं. अरंडी के तेल का यह उपाय सोने वाले व्यक्ति के मन को नकारात्मक ऊर्जाओं और उत्तेजक विचारों से दूर रखता है. इससे मन पर नियंत्रण होता है और बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है.

काला नमक

बेडरूम में एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक रखने से कमरे की नकारात्मक ऊर्जा सोख ली जाती है. सेंधा नमक या समुद्री नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए जाना जाता है. इससे रात में बार-बार जागने से बचाव होता है और अच्छी नींद आती है.



बेडरूम से हमेशा दूर रखें ये चीजें

वास्तु के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुएं बुरे सपने और अनिद्रा का कारण बनती हैं. इन्हें बिस्तर के पास या कमरे में नहीं रखना चाहिए.

घड़ी: बिस्तर के पास रखी घड़ी मानसिक तनाव बढ़ाती है.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, लैपटॉप से ​​निकलने वाला विकिरण नींद को नुकसान पहुंचा सकता है.

पर्स: इससे मन में धन के बारे में विचार और दबाव बढ़ता है.

जूते-चप्पल: शयन कक्ष में चप्पल रखने से नकारात्मकता प्रवेश करेगी.

किताबें/डायरी: इन्हें बिस्तर पर या तकिये के नीचे रखने से नींद में खलल पड़ सकता है.

इन सरल वास्तु समाधानों का पालन करने से आपका शयनकक्ष शांतिपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जा के स्थान में परिवर्तित हो सकता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

