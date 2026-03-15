Chaitra Navratri Vastu: चैत्र नवरात्रि में घर में रखें ये 5 चीजें, मां दुर्गा खोल देंगी समृद्धि के सारे रास्ते

नवरात्रि में घर में घर पर अगर आप वास्तु के छोटे-छोटे उपाय कर लें तो न केवल परिवार का माहौल खुशनुमा होगा बल्कि सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी और देवी दुर्गा की कृपा भी.

Keep these 5 items in your home during Chaitra Navratri. Photo Credit: AI

हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होगी और 27 मार्च तक यह पर्व मनाया जाएगा. इन नौ दिनों को देवी शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ कई लोग इस दौरान घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए वास्तु नियमों का भी पालन करते हैं.

वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि नवरात्रि के दिनों में घर की सजावट, दिशा और स्वच्छता से जुड़ी छोटी-छोटी बातें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के अनुभव को बढ़ा सकती हैं. यही कारण है कि कई परिवार इस अवधि में घर के वातावरण को विशेष रूप से व्यवस्थित रखते हैं. धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत हिंदू नववर्ष के आगमन का संकेत देती है. इसलिए यह समय नई शुरुआत, संकल्प और घर में शुभ ऊर्जा लाने का प्रतीक माना जाता है.

फूल और पत्तों से सजावट: परंपरा और सकारात्मकता का प्रतीक

वास्तु परंपराओं में नवरात्रि के दौरान गेंदे के फूल और आम के पत्तों से घर सजाने की परंपरा काफी प्रचलित है. कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आम के पत्ते शुभता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि मुख्य द्वार पर तोरण या पत्तों की सजावट को स्वागत का संकेत माना जाता है. यह प्रतीकात्मक रूप से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ अवसर के आगमन को दर्शाता है.

मुख्य प्रवेश द्वार पर रंगोली: उत्सव और ऊर्जा का संकेत

नवरात्रि के दिनों में कई घरों में प्रतिदिन रंगोली बनाने की परंपरा निभाई जाती है. वास्तु के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाना उत्सव की भावना और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. सांस्कृतिक दृष्टि से रंगोली केवल सजावट नहीं बल्कि घर में आने वाले मेहमानों और देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक भी मानी जाती है.

देवी की प्रतिमा की दिशा क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में स्थापित करना शुभ माना जाता है. इस दिशा को धार्मिक परंपराओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि पूजा स्थल को शांत, साफ और व्यवस्थित रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे पूजा के समय एकाग्रता और सकारात्मक वातावरण बनता है.

स्वच्छता को क्यों दिया जाता है विशेष महत्व?

नवरात्रि से पहले घर की साफ-सफाई करना कई परिवारों में एक पारंपरिक तैयारी मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराता है. वास्तु विशेषज्ञ भी मानते हैं कि व्यवस्थित और साफ घर मानसिक संतुलन और बेहतर माहौल बनाने में मदद करता है, जो किसी भी आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल माना जाता है.

नवरात्रि में अनाज दान की परंपरा

कई धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि के दौरान नौ प्रकार के अनाज दान करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है. इसे प्रतीकात्मक रूप से सेवा, करुणा और समाज में सहयोग की भावना से जोड़ा जाता है. धार्मिक परंपराओं में दान को केवल आध्यात्मिक पुण्य नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और साझा संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक या वास्तु उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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