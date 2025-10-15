FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति चुनते समय रखें इन 4 नियमों का ध्यान, घर में बरसेगी धन की देवी की कृपा

दिवाली पूजा के लिए, हमेशा बैठी हुई स्थिति में देवी लक्ष्मी की छवि या मूर्ति चुनें. खड़ी मुद्रा अस्थिरता का प्रतीक है और यह संकेत देती है कि देवी शीघ्र ही प्रस्थान कर सकती हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 15, 2025, 11:50 AM IST

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति चुनते समय रखें इन 4 नियमों का ध्यान, घर में बरसेगी धन की देवी की कृपा
दिवाली भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है. यह त्योहार धन, समृद्धि और सौभाग्य की दिव्य स्वरूपा देवी लक्ष्मी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और उन लोगों के घरों को आशीर्वाद देती हैं जो भक्ति और उचित अनुष्ठानों के साथ उनकी पूजा करते हैं. हालाँकि, कम ही लोग जानते हैं कि दिवाली पूजा का असली लाभ तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र का चयन शास्त्रों और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किया जाए.

दिवाली पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र का चयन करते समय ध्यान में रखने योग्य चार आवश्यक नियम यहां दिए गए हैं

देवी लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए

दिवाली पूजा के लिए, हमेशा बैठी हुई स्थिति में देवी लक्ष्मी की छवि या मूर्ति चुनें. खड़ी मुद्रा अस्थिरता का प्रतीक है और यह संकेत देती है कि देवी शीघ्र ही प्रस्थान कर सकती हैं.
इसके विपरीत, बैठी हुई लक्ष्मी स्थिरता, शांति और स्थायी निवास का प्रतिनिधित्व करती हैं. यह संकेत है कि वह आपके घर में रहेंगी और आपके परिवार को स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देंगी.

देवी को कमल के फूल पर विराजमान होना चाहिए

देवी लक्ष्मी को हमेशा कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाना चाहिए. कमल पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है. कीचड़ में उगने के बावजूद, कमल अछूता और शुद्ध रहता है, जो हमें सांसारिक मोह-माया के बीच भी सदाचारी बने रहने की याद दिलाता है. जब देवी लक्ष्मी को कमल पर बैठे हुए दर्शाया जाता है, तो यह ज्ञान और पवित्रता के साथ धन का प्रतीक है.

आशीर्वाद मुद्रा में दाहिना हाथ

उनका दाहिना हाथ वरद मुद्रा (आशीर्वाद मुद्रा) में होना चाहिए, जो भक्तों की ओर आगे की ओर या ऊपर की ओर हो. यह मुद्रा समृद्धि, मनोकामना पूर्ति और भय या कष्ट से सुरक्षा का प्रतीक है. यह देवी द्वारा अपने भक्तों पर सुख, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाने का प्रतीक है.

उनके हाथों से बहते हुए सोने के सिक्के

ऐसी मूर्ति या चित्र चुनें जिसमें सोने के सिक्के उसके हाथों से बहते या गिरते हुए दिखाए गए हों.
यह आसन भक्त के जीवन में धन और सौभाग्य के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है.
इसके अतिरिक्त, देवी लक्ष्मी के पास हाथियों की उपस्थिति बहुत शुभ मानी जाती है - जो शाही अनुग्रह, शक्ति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है.

भगवान गणेश को देवी लक्ष्मी के साथ स्थापित करें

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा भगवान गणेश के बिना अधूरी है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के प्रतीक हैं.पूजा के दौरान, भगवान गणेश को हमेशा देवी लक्ष्मी के दाईं ओर रखें. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको प्राप्त धन का बुद्धिमानी से उपयोग हो और वह स्थिर रहे, जिससे भौतिक सफलता और मानसिक शांति दोनों प्राप्त हों.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

