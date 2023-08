Vastu Tips: वास्तु के अनुसार ये 7 मूर्तियां चमका देंगी आपकी किस्मत, खुल जाएंगे सफलता के बंद दरवाजे

vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में इन 7 मूर्तियों को रखने से जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में..

डीएनए हिंदी: Vastu Tips For Home Decor To Make House Peaceful- वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ चीजों को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है. इसलिए लोग घर बनवाते समय या उसे सजाते वक्त वास्तु नियमों (Vastu Niyam For Home) का खास ख्याल रखते हैं. आजकल लोग घर की सजावट करने के लिए अलग-अलग तरह की मूर्तियां (Home Decorative Showpieces) रखना पसंद करते हैं. इनमें से कुछ मूर्तियां भगवान की होती हैं (Idol of God), वहीं कुछ मूर्तियां जानवर आदि की होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों को घर पर रखने के पीछे भी वास्तु दोष (vastu Dosh) हो सकता है.

दरअसल घर में गलत मूर्ति रखने से इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है. इसलिए घर में वास्तु के अनुसार ही मूर्तियों को रखना चाहिए (Vastu Tips). तो आइए जानते हैं घर के लिए कौन-कौन सी मूर्तियां होती हैं शुभ.

हाथी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर चांदी या पीतल के हाथी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है. बेडरूम में हाथी की पीतल की मूर्ति रखने से पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है. वहीं, चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं.

घोड़े की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में घोड़े की मूर्ति रखने से नौकरी-व्यापार आदि से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं और तरक्की का आगमन होता है. फेंगशुई के अनुसार घर में घोड़े की मूर्ति रखने से पति-पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है.

हंस की मूर्ति

घर में हंस की मूर्ति रखने से धन-समृद्धि में वद्धि होती है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, हंस की मूर्ति को अतिथि कक्ष में रखना चाहिए.

कछुए की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कछुए की मूर्ति को पूर्व और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, इससे उम्र लंबी होती है. ध्यान रखें कि घर में कछुआ किसी मेटल का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं.

गणेश जी की मूर्ति

घर, दुकान, ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए. ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं तरफ घुमी हुई हो. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में बैठे हुए गणेश जी और ऑफिस में खड़े मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए.

हनुमान जी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखने से सभी काम में सफलता प्राप्त होती है और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है.

श्री कृष्‍ण और राधा जी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में श्री कृष्‍ण और राधा जी की भी मूर्ति रखने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों में झगड़ा भी नहीं होगा.

