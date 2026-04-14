Kedarnath Yatra 2026: बैशाखी पर गौरीकुंड में खुले गौरीमाई के कपाट, अगले हफ्ते से कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन

बैशाखी पर गौरीकुंड में मां गौरीमाई के दर्शन के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिये गये हैं. जल्द ही भक्त गौरीमाई के साथ ही केदारनाथ धाम के भी दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

बैशाखी के त्योहार पर 14 अप्रैल को विधि विधान के साथ गौरीमाई मंदिर के कपाट खोल दिये गये हैं. सुबह शुभ मुहूर्त गौरामाई की पूजा अर्चना के बाद उनकी डाली गौरीकुंड गांव से रवाना हुई. इस बीच स्थानीय श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर डोली यात्रा में भाग लिया. इस दौरान लोगों को जमकर माता के जयकारे लगाये. इसके बाद अगले हफ्ते से कैदारनाथ धाम के कपाट खोल दिये जाएंगे. बाबा के धाम आने वाले भक्त गौरीकुण्ड के साथ कैदारबाबा के दर्शन कर सकेंगे...

इस दिन से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट

गौरीकुंड में डोली पहुंचने पर पंडितों ने मंदिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गौरामाई की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की. इसके साथ ही 22 अप्रैल से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खेलने का ऐलान किया. प्रशासन व मंदिर समिति द्वारा यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

खत्म होगा लंबा इंतजार

गौरीकुंड में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि भक्तों का अब 6 माह का इंतजार खत्म हो गया है. भक्त चार धाम यात्रा के लिए निकल सकते हैं. अबअ मां गौरामाई के कपाट आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं. इसके साथ ही आने वाले शीताकाल में ओंकारेश्वर मंदिर के ऊखीमठ से रवाना होगी. वहीं बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. संभावना है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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