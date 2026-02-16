Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा

22 April Kedarnath Mandir Door will be Open: केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे खुलेंगे, जिससे चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी.

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. बाबा केदारनात के कपाट का खुलना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 2026 की चार धाम यात्रा के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक भी माना जाता है.

हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में शुभ मुहूर्त पर दोबारा खोले जाते हैं. 2026 में भी हजारों तीर्थयात्रियों के लिए यह क्षण आध्यात्मिक उत्साह और पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत लेकर आएगा.

क्यों खास है 22 अप्रैल 2026 की तारीख?

हिंदू पंचांग के अनुसार मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में खोले जाते हैं. 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे का समय धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है. यह दिन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यटन कैलेंडर के हिसाब से भी यात्रा सीजन की शुरुआत का संकेत देता है.

कपाट खुलने से पहले क्या होता है?

बता दें कि मंदिर का कपाट खुलने से पहले प्रशासन, मंदिर समिति और राज्य सरकार द्वारा व्यापक तैयारियां की जाती हैं. मंदिर परिसर और पैदल मार्ग की सफाई और मरम्मत का काम होता है. सुरक्षा बलों की तैनाती होती है. हेलीकॉप्टर सेवाओं और पंजीकरण प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है और मेडिकल सुविधाएं और आपदा प्रबंधन योजना की पूरा लेआउट तैयार होता है.

2026 चार धाम यात्रा: पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

केदारनाथ धाम के खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सीजन की शुरुआत हो जाती है. यह यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम भूमिका निभाती है.

विशेषज्ञों के अनुसार हर साल चार धाम यात्रा से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं. होटल, टैक्सी, स्थानीय व्यापार और रोजगार में बड़ा उछाल आता है और 2026 में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुझाव

चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं

मौसम और ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य सलाह लें

आवश्यक दवाइयां और गर्म कपड़े साथ रखें

सरकारी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा नियमों का पालन करें

22 अप्रैल 2026 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलना न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह उत्तराखंड के लिए पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत का भी संकेत है. चार धाम यात्रा हर साल लाखों लोगों को आध्यात्मिक अनुभव देती है और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का बड़ा स्रोत बनती है. 2026 में भी यह यात्रा श्रद्धा, संस्कृति और पर्यटन के संगम का प्रतीक बनेगी.

