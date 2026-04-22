Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम

आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गये हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई है. अगर आप भी धाम पर जा रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें.

केदारनाथ धाम के कपाट आज से शुभ मुहूर्त पर खुल गये हैं. इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. वहीं बाबा केदार की पंचमुखी डोली 21 अप्रैल को देर शाम साढ़े चार बजे धाम पर पहुंच गई. इसी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई. 22 अप्रैल को कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं ने बाबा पहली झलक पाई. इस दौरान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार, रावल की पूजा और अनुष्ठान किये गये. श्रद्धालुओं में बाबा के दर्शन के लिए गजब का जोश दिखाई दिया. अगर आप भी केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो इन जरूरी नियमों को जान लें.

10 दिन पहले ही खुले केदारनाथ धाम के कपाट

आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को खुले थे, लेकिन इस बार बाबा के कपाट 10 दिन पहले ही 22 अप्रैल को खोल दिये हैं. इससे साफ है कि इस बार श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के लिए 10 और दिनों का मौका मिलेगा, जिसमें भक्त बाबा के दर्शन कर अपनी इच्छा उनके सामने रख सकेंगे.

केदारनाथ में बैन हैं मोबाइल और कैमरा

केदारनाथ में मोबाइल या कैमरा ले जाना बिल्कुल बैन कर दिया गया है. यहां मंदिर परिसर में फोटो वीडियो और रील बनाने पर सख्ती रहेगी. केदारनाथ धाम में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगा, जिन लोगों के पास मोबाइल या कैमरा होगा. उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

केदारनाथ पहुंची बाबा केदार की डोली

श्रद्धालुओं के कपाट खुलने से एक दिन पूर्व 21 अप्रैल की शाम को बाबा केदार की डोली धाम पर पहुंच गई. इस दौरान जयकारे और जय बाबा केदार के जयघोषों के साथ पुष्प वर्षा कर डोली का भव्य स्वागत किया गया. डोली को मंदिर की परिक्रमा के बाद भंडार गृह में रखा गया, जहां पर पूजा अर्चना की गई. इस दौरान 8वीं सिखलाई रेजीमेंट के बैंड की मधुर धुनों और डमरू-वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा धाम शिवमय हो गया.

23 को खुलेंगे बदरीनाथ के कपाट

केदारनाथ के बाद अगले दिन यानी 23 अप्रैल को बदरीनाथ के कपाट खुलेंगे. पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे. इस दौरान प्रदेश के मुखिया सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे. इसी के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन प्राप्त होंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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