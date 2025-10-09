Add DNA as a Preferred Source
Karwa Chauth Vrat Katha: करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन व्रत पूर्ण करवा चौथ की कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही पूर्ण माना जाता है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 09, 2025, 09:48 AM IST

Karwa Chauth Vrat Katha: करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद
हिंदू धर्म में करवाचौथ का विशेष महत्व है. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करती हैं. पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन शास्त्रों की मानें तो यह व्रत सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ने पर ही पूर्ण माना जाता है. इससे माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा...

करवाचौथ की कथा

काफी समय पहले की बात है. एक साहूकार था. उसके सात पुत्र और एक पुत्री थी. सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे. वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे. एक दिन जब करवाचौथ आई तो बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवाचौथ का व्रत रखा. रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने को कहा. तब ही मां ने कहा कि इसका करवाचौथ का व्रत है यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी.

यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया. इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई. जैसे ही उसने पहना टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में बाल निलका. वहीं जैसे ही उनसे तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है. वह यह सुनकर रोने लगी.

इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई हरकत के बारे में बताती है. कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई. भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांंद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए. इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी. जब तब वह उन्हें जीवन नहीं कर लेती. इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास ही रहती है. 

वहीं एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है. सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का  संकल्प लेती हैं. साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं. तो वह सभी भाभियों से ‘यम सूई ले लो, पिय सूई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो’ ऐसा निवेदन करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने का कह चली जाती है.

इसके बाद जब छठे नंबर की भावी का आती है तो वह वो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे.

इसके बाद जब छोटी भाभी उसके बाद आती है, तो करना उससे सुहागिन बनने का निवेदन करती है. लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है. लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है.

वहीं जब बहुत देर हो जाती है, तो उसकी तपस्या को देख भाभी का ह्रदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी अंगुली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है. करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है. इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है. तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखने लगी.
 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

