धर्म

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत पर सिर्फ 16 श्रृंगार ही नहीं, करवा चौथ की कथा के साथ ही आरती करना भी बेहद जरूरी है. इसके बिना व्रत अधूरा होता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 10, 2025, 09:43 AM IST

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत
हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व है. सुहागिन महिलाएं इस व्रत की तैयारियां कई हफ्ते पहले ही शुरू कर देती हैं. महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ रखती हैं. इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 यानी आज है. हर साल यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है. करवा चौथ पर करवा माता और भगवान शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है. महिलाएं सुबह ही व्रत करती हैं और संध्या समय में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य अर्पण के बाद ही व्रत का पारण करती हैं. 

कथा के साथ आरती का भी बड़ा महत्व

धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत पर सिर्फ 16 श्रृंगार ही नहीं, करवा चौथ की कथा के साथ ही आरती करना भी बेहद जरूरी है. इसके बिना व्रत अधूरा होता है. करवा चौथ पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना के साथ ही करवा चौथ माता की पूजा और कथा की जाती है. व्रत के संकल्प और कथा के बाद आरती जरूर करें. इसी के बाद यह व्रत पूर्ण होता है और मां करवा चौथ माता इच्छाओं की पूर्ति करती है. आइए जानते हैं करवा चौथ की आरती

करवा चौथ की आरती (Karwa Chauth Mata Ki Aarti)

ॐ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.

जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..

ॐ जय करवा मैया...

सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी.

यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी..

ॐ जय करवा मैया...

ॐ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.

जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..

ॐ जय करवा मैया...

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती.

दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती..

ॐ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.

जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..

ॐ जय करवा मैया...

होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे.

गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे..

ॐ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया.

पार्वती माता की आरती (Parvati Mata Ki Aarti )

ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता..

जय पार्वती माता.

अरिकुल पद्म विनाशिनि जय सेवक त्राता.

जग जीवन जगदंबा, हरिहर गुण गाता..

जय पार्वती मातासिंह को वाहन साजे, कुण्डल हैं साथा.

देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा..

जय पार्वती माता...

सतयुग रूपशील अतिसुन्दर, नाम सती कहलाता.

हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता..

जय पार्वती माता...

शुम्भ-निशुम्भ विदारे, हेमांचल स्थाता.

सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा..

जय पार्वती माता...

सृष्टि रूप तुही है जननी शिवसंग रंगराता.

नन्दी भृंगी बीन लही सारा जग मदमाता..

जय पार्वती माता...

देवन अरज करत हम चित को लाता.

गावत दे दे ताली, मन में रंगराता..

जय पार्वती माता...

श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता.

सदासुखी नित रहता सुख सम्पत्ति पाता..

जय पार्वती माता...

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

