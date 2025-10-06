Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?

ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च

LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व

Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?

Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले

Homeधर्म

धर्म

Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व

करवा चौथ के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली छलनी में कई छोटे-छोटे छेद होते हैं. जब कोई महिला छलनी से चाँद को देखती है, तो उसका प्रतिबिंब कई गुना बढ़ जाता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 06, 2025, 03:23 PM IST

Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जो प्रेम, समर्पण और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना का प्रतीक है. महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं और चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं. इस अनुष्ठान का एक अनोखा पहलू यह है कि महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, लेकिन यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इस दिन चांद को सीधे देखने से क्यों परहेज किया जाता है. आइए जानते हैं...

पति का चेहरा छलनी से देखना

परंपरा के अनुसार, करवा चौथ के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली छलनी में कई छोटे-छोटे छेद होते हैं. जब कोई महिला छलनी से चाँद को देखती है, तो उसका प्रतिबिंब कई गुना बढ़ जाता है. ऐसा माना जाता है कि उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखने से उसकी आयु और आशीर्वाद में वृद्धि होती है. यही कारण है कि इस प्रतीकात्मक क्रिया के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है.

करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति और महत्व

सदियों से, कई किंवदंतियों और लोक कथाओं ने इस व्रत की उत्पत्ति और महत्व को समझाया है. करवा चौथ से जुड़ी कुछ सबसे लोकप्रिय कहानियाँ इस प्रकार हैं:

प्रजापति दक्ष कथा

पुराणों में प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रमा को श्राप दिए जाने की एक कथा का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इसे देखेगा, वह कलंकित होगा. व्यथित होकर, चंद्रमा ने भगवान शिव से सहायता मांगी. भगवान शिव ने आदेश दिया कि यद्यपि अधिकांश चतुर्थी तिथियों पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, फिर भी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी (करवा चौथ) को इसे देखने से पापों से मुक्ति मिलेगी और भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा.

रानी वीरवती की कहानी

सात भाइयों की इकलौती बहन, वीरवती नाम की एक सुंदर रानी ने एक बार अपने पति की सलामती के लिए निर्जला व्रत (बिना अन्न-जल के उपवास) रखा. जैसे-जैसे दिन बीतता गया, कमजोरी ने उसे जकड़ लिया और वह बेहोश हो गई. उसके भाई उसका दुख देख नहीं पाए और छल से छल से छलनी के पीछे लौ से नकली चाँद बना दिया. यह मानकर कि चाँद उग आया है, वीरवती ने अपना व्रत तोड़ दिया. दुर्भाग्य से, इससे उसके पति की मृत्यु हो गई. दुखी होकर, उसने बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की. उसकी तपस्या से प्रभावित होकर, भगवान इंद्र की पत्नी, देवी इंद्राणी ने उसे हर महीने उपवास करने की सलाह दी. समय के साथ, उसके अटूट समर्पण ने देवताओं को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यम ने उसके पति के जीवन को बहाल कर दिया.

करवा देवी की कथा

एक और किवदंती करवा देवी की है, जो एक वीर स्त्री थीं और जिनके पति पर नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था. करवा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें यमराज का सामना करना पड़ा, जो उनके प्राण लेने आए थे. उनकी भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन करवा के नाम पर व्रत रखेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Mayor Election: कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
डायबिटिज से लेकर वेट लॉस तक, सर्दियों में रोज शकरकंद खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे
डायबिटिज से लेकर वेट लॉस तक, सर्दियों में रोज शकरकंद खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे
विनेश फोगाट के 5 महारिकॉर्ड, जिनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है!
विनेश फोगाट के 5 महारिकॉर्ड, जिनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है!
व्यंग्य : Birthday पर गांधी जी लाए चॉकलेट केक, काटते वक्त इमोशनल हुए Jawaharlal Nehru!
व्यंग्य : Birthday पर गांधी जी लाए चॉकलेट केक, काटते वक्त इमोशनल हुए Jawaharlal Nehru!
Delhi Mayor Election: मेयर चयन की वोटिंग शुरू, हंगामा कर रहे कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
दिल्ली मेयर पद की वोटिंग शुरू, कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 
Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले
Dark Lips: क्या चाय-कॉफी पीने से होंठ काले हो जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया ब्लैक लिप्स का ये बड़ा कारण
क्या चाय-कॉफी पीने से होंठ काले हो जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया ब्लैक लिप्स का ये बड़ा कारण
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE