Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व

करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जो प्रेम, समर्पण और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना का प्रतीक है. महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं और चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं. इस अनुष्ठान का एक अनोखा पहलू यह है कि महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, लेकिन यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इस दिन चांद को सीधे देखने से क्यों परहेज किया जाता है. आइए जानते हैं...

पति का चेहरा छलनी से देखना

परंपरा के अनुसार, करवा चौथ के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली छलनी में कई छोटे-छोटे छेद होते हैं. जब कोई महिला छलनी से चाँद को देखती है, तो उसका प्रतिबिंब कई गुना बढ़ जाता है. ऐसा माना जाता है कि उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखने से उसकी आयु और आशीर्वाद में वृद्धि होती है. यही कारण है कि इस प्रतीकात्मक क्रिया के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है.

करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति और महत्व

सदियों से, कई किंवदंतियों और लोक कथाओं ने इस व्रत की उत्पत्ति और महत्व को समझाया है. करवा चौथ से जुड़ी कुछ सबसे लोकप्रिय कहानियाँ इस प्रकार हैं:

प्रजापति दक्ष कथा

पुराणों में प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रमा को श्राप दिए जाने की एक कथा का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इसे देखेगा, वह कलंकित होगा. व्यथित होकर, चंद्रमा ने भगवान शिव से सहायता मांगी. भगवान शिव ने आदेश दिया कि यद्यपि अधिकांश चतुर्थी तिथियों पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, फिर भी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी (करवा चौथ) को इसे देखने से पापों से मुक्ति मिलेगी और भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा.

रानी वीरवती की कहानी

सात भाइयों की इकलौती बहन, वीरवती नाम की एक सुंदर रानी ने एक बार अपने पति की सलामती के लिए निर्जला व्रत (बिना अन्न-जल के उपवास) रखा. जैसे-जैसे दिन बीतता गया, कमजोरी ने उसे जकड़ लिया और वह बेहोश हो गई. उसके भाई उसका दुख देख नहीं पाए और छल से छल से छलनी के पीछे लौ से नकली चाँद बना दिया. यह मानकर कि चाँद उग आया है, वीरवती ने अपना व्रत तोड़ दिया. दुर्भाग्य से, इससे उसके पति की मृत्यु हो गई. दुखी होकर, उसने बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की. उसकी तपस्या से प्रभावित होकर, भगवान इंद्र की पत्नी, देवी इंद्राणी ने उसे हर महीने उपवास करने की सलाह दी. समय के साथ, उसके अटूट समर्पण ने देवताओं को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यम ने उसके पति के जीवन को बहाल कर दिया.

करवा देवी की कथा

एक और किवदंती करवा देवी की है, जो एक वीर स्त्री थीं और जिनके पति पर नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था. करवा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें यमराज का सामना करना पड़ा, जो उनके प्राण लेने आए थे. उनकी भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन करवा के नाम पर व्रत रखेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी.

