धर्म

धर्म

Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत 

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अगर आपको करवा चौथ पर चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है. यानी मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा निकलने के बाद बादलों में छिप गया है तो न परेशान न हो.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 09, 2025, 10:26 AM IST

Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत 
हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व है. करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं. इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान और पूजा अर्चना के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं. इसके बाद व्रत को शाम के समय चंद्रमा देखकर ही खोला जाता है. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन के लिए महिलाएं पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है. साथ ही करवा चौथ पर चंद्रमा दिखने का इंतजार करती हैं, लेकिन कई बार खराब मौसम की वजह से चंद्र देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं. अगर आप भी इसी असमंजस में फंस रहे हैं तो आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करें. 

चंद्रमा न दिखने पर करें ये उपाय

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अगर आपको करवा चौथ पर चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है. यानी मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा निकलने के बाद बादलों में छिप गया है तो न परेशान न हो. इसके लिए चांदी की प्लेट को चांदी का सिक्का लेकर उसकी विधि विधान से पूजा करें. इसे देखकर चंद्रमा को जल दें. इसकी वजह चांदी को चंद्रमा का प्रतिरूप माना जाना है. ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण होगा. चंद्रदेव व्रती की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. 

इसलिए किया जाता है चंद्रमा का दर्शन

करवा चौथ के व्रत पर चंद्रमा के दर्शन और पूजा का बड़ा महत्व होता है. इसकी वजह चंद्रमा का भगवान के शिव के मस्तक पर विराजमान होता है. ऐसे में अगर करवा चौथ व्रत के दिन आपको किसी भी वजह से चंद्र देव दिखाई नहीं देते हैं तो आप अपने पूजा घर में देवों के देव महादेव के चित्र या मूर्ति के दर्शन और पूजन करके अपने व्रत पूर्ण कर सकती हैं.

चावल से बना सकती हैं चंद्रमा

करवा चौथ पर चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं तो इसके लिए चावल का यह उपाय कर सकते हैं. इसमें आप किसी भी साफ थाली या चौकी पर चावल से चौथ के चंद्रमा की आकृति बना लें. इसके बाद चंद्र देव का ध्यान करते हुए उनकी विधि-विधान से पूजा करके जल अर्पित करें. इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

