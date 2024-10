धर्म

Karwa Chauth Chand Time: करवा चौथ पर कब दिखेगा आपके शहर में चांद, कितने बजे खुलेगा व्रत, क्या हैं नियम, जानिए सबकुछ

Which Time Does Moon Rise Today in Delhi: करवा चौथ के पर्व पर महिलाएं सुबह से व्रत रखकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं. चांद निकलने पर पूजन कर विधिवित व्रत खोला जाता है. ऐसे में अपने शहर में चांद निकलने का समय जान लेना बेहद जरूरी है.