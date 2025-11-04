FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सांसद रवि किशन को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?

दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?

Homeधर्म

धर्म

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

कार्तिक पूर्णिमा पर दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन अपनी राशि के अनुसार दान करें, तो इससे कई लाभ मिलते हैं. यह दान न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 04, 2025, 08:57 AM IST

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
Add DNA as a Preferred Source

सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है. जितना इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का है. इस पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत महत्व है. इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान के साथ-साथ दान-पुण्य करने की भी परंपरा है. इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है. जानिए अपनी राशि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करें

मेष राशि
मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, शहद या लाल फल दान करना चाहिए. इससे ऊर्जा, साहस और धन में वृद्धि होती है. साथ ही, कर्ज से मुक्ति भी मिलती है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों को कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल का दान करना चाहिए. इससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि का स्वामी बुध है. कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि के जातकों को हरी दाल, हरी सब्ज़ियाँ, हरे कपड़े और स्टेशनरी का दान करना चाहिए. ऐसा करने से व्यापार और करियर में तरक्की मिलती है.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों का स्वामी चंद्रमा है. कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि के जातकों को दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, चीनी की मिठाई या जल का दान करना चाहिए. इससे मानसिक शांति और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है. कार्तिक पूर्णिमा पर इन लोगों को गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य रत्न का दान करना चाहिए, ऐसा करने से इनके मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

कन्या राशि
कन्या राशि का स्वामी बुध है. कार्तिक पूर्णिमा पर कन्याओं को हरे वस्त्र, हरी दाल, हरी सब्जियां और घी उपहार में देना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि
इस राशि का स्वामी शुक्र है. कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि के जातकों को सफेद वस्त्र, इत्र, चावल और घी का दान करना चाहिए. इससे धन-समृद्धि में वृद्धि होती है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों का स्वामी ग्रह मंगल है. कार्तिक पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वालों को गरीबों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल या धन दान करना चाहिए. ऐसा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं.

धनु राशि
कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनु राशि के जातकों को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करना चाहिए. इससे उनकी संतान को सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शनि है. ये लोग कार्तिक पूर्णिमा पर केले, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करें, इससे उनकी संतान को सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि का स्वामी शनि है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले कंबल, तिल, काली दाल, जूते-चप्पल या पैसे का दान करना चाहिए. इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है.

मीन राशि
मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. इन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चना, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी और खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए. इससे इन्हें आर्थिक नुकसान से बचाव होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
Guru Nanak Jayanti: आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह 
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE