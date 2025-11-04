Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

कार्तिक पूर्णिमा पर दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन अपनी राशि के अनुसार दान करें, तो इससे कई लाभ मिलते हैं. यह दान न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है.

सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है. जितना इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का है. इस पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत महत्व है. इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान के साथ-साथ दान-पुण्य करने की भी परंपरा है. इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है. जानिए अपनी राशि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करें

मेष राशि

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, शहद या लाल फल दान करना चाहिए. इससे ऊर्जा, साहस और धन में वृद्धि होती है. साथ ही, कर्ज से मुक्ति भी मिलती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों को कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल का दान करना चाहिए. इससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी बुध है. कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि के जातकों को हरी दाल, हरी सब्ज़ियाँ, हरे कपड़े और स्टेशनरी का दान करना चाहिए. ऐसा करने से व्यापार और करियर में तरक्की मिलती है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों का स्वामी चंद्रमा है. कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि के जातकों को दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, चीनी की मिठाई या जल का दान करना चाहिए. इससे मानसिक शांति और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है. कार्तिक पूर्णिमा पर इन लोगों को गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य रत्न का दान करना चाहिए, ऐसा करने से इनके मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

कन्या राशि

कन्या राशि का स्वामी बुध है. कार्तिक पूर्णिमा पर कन्याओं को हरे वस्त्र, हरी दाल, हरी सब्जियां और घी उपहार में देना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि

इस राशि का स्वामी शुक्र है. कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि के जातकों को सफेद वस्त्र, इत्र, चावल और घी का दान करना चाहिए. इससे धन-समृद्धि में वृद्धि होती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों का स्वामी ग्रह मंगल है. कार्तिक पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वालों को गरीबों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल या धन दान करना चाहिए. ऐसा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं.

धनु राशि

कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनु राशि के जातकों को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करना चाहिए. इससे उनकी संतान को सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शनि है. ये लोग कार्तिक पूर्णिमा पर केले, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करें, इससे उनकी संतान को सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि का स्वामी शनि है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले कंबल, तिल, काली दाल, जूते-चप्पल या पैसे का दान करना चाहिए. इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. इन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चना, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी और खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए. इससे इन्हें आर्थिक नुकसान से बचाव होगा.

