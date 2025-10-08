Kartik Month 2025: इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह में भगवान ​श्रीहरि विष्णु और श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है. इसके साथ ही कार्तिक स्नान किया जाता है.

Kartik Month in Hindi: आज से कार्तिक माह की शुरुआत होने जा रही है. यह माह भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है. इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसमें करवा चौथ से लेकर दिवाली और छठ पूजा शामिल हैं. इसके साथ ही तुलसी विवाह से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाकर इस महीने का समापन होता है. यह महीना 8 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा.

कार्तिक माह में किया जाता है स्नान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह में भगवान ​श्रीहरि विष्णु और श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है. इसके साथ ही कार्तिक स्नान किया जाता है. मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं.

कार्तिक महीने में जरूर करें ये काम

कार्तिक माह में भगवान ​शालिग्राम और तुलसी की पूजा अर्चना करने के साथ ही विवाह रचाया जाता है. इस माह में तुलसी की पूजा करने का बड़ा महत्व है. रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए.

कार्तिक मास में हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों के जल से स्नान करें. घर में नहाने के पानी में गंगाजल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

कार्तिक माह में गीता पाठ करना बेहद शुभ होता है. इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है.

कार्तिक माह में दान पुण्य जरूर करें. इसके साथ ही जरूरतमंदों की मदद करें. वहीं श्री हरि मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें.

कार्तिक मास में न करें ये काम

कार्ति मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है. इसमें हिंदू धर्म के कई मुख्य त्योहार और व्रत पड़ते हैं. वहीं इस माह में गलती से भी तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

कार्तिक मास में अपने घर के अंदर गंदगी बिल्कुल न रखें ​बल्कि दिवाली से पहले अच्छी तरह घर की साफ सफाई जरूर करें. घर से कबाड़ निकाल दें. क्योंकि मां लक्ष्मी गंदे स्थान पर प्रवेश नहीं करती हैं. इससे धन की कमी होती है.

