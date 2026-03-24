Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल

एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. भगवान विष्णु भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. इन्हीं कामदा एकादशी का व्रत मनोकामना पूर्ति का होता है. इस दिन व्रत करने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है.

Kamada Ekadashi Vrat Katha: हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी तिथि का होता है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. अब कामदा एकादशी आने वाली है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी पड़ रही है. इसमें “कामदा” का अर्थ है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी. मान्यता है कि कामदा एकादशी की पूजा अर्चना और व्रत रखने मात्र से सभी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ ही बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बिना कथा के इस व्रत को अपूर्ण ही माना जाता है. आइए जानते हैं इस बार कब है कामदा एकादशी, इसका महत्व से लेकर कथा तक सब कुछ...

इस दिन है कामदा एकादशी और शुभ मुहूर्त

कादमा एकादशी की शुरुआत इस बार 28 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 45 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 29 मार्च 2026 को सुबह 7 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार एकादशी व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा. इस दिन एकादशी व्रत संकल्प से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 48 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. वहीं व्रत पारण का समय शाम 6 बजकर 14 मिनट से लेकर अगले दिन 30 मार्च को सुबह 7 बजकर 09 मिनट तक रहेगा.

कामदा एकादशी व्रत कथा

विष्णु पुराण के अनुसार, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक गांव था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज करते थे. यहां पर कई अप्सरा, किन्नर और गंधर्व का भी वास था. उनमें से ललिता और ललित नाम के पति-पत्नी भी थे, जिनके बीच अटूट प्रेम था.

एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया. ऐसे में राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया. जिसके बाद ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया.

पुंडरीक के श्राप के बाद ललित के मुख से अग्नि निकलने लगी, सूर्य और चंद्रमा की तरह शरीर जलने लगा. उसके बाल पर्वत समान खड़े हो गए और शरीर की भुजाएं वृक्ष के समान बड़ी हो गईं. अपने पाप को भोगते हुए ललित जंगल-जंगल भटकने लगा. ललित के साथ पत्नी ललिता भी भटक रही थी. इस दौरान ललिता विंध्याचल पर्वत पहुंच गई, जहां उसे एक ऋषि मिले, जिन्होंने ललिता से उसका हाल पूछा, जिसके बाद ललिता ने अपने पति को लगे श्राप के बारे में विस्तार से बताया. साथ ही श्राप से मुक्ति का उपाय भी पूछा. तब ऋषि ने बताया कामदा एकादशी आने वाली है, अगर तुम यह व्रत रख लो और पति को अपना पुण्य दे दो तो उसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा.

जिसके बाद ललिता ने इस व्रत को विधि-पूर्वक किया और अपने पुण्य को पति को दे दिया और ललित ठीक हो गया. इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने कहा यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है साथ ही, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं. संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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