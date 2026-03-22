Kamada Ekadashi: 28 या 29 मार्च, कब है कामदा एकादशी? नोट कर लें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

धर्म
Kamada Ekadashi Date: इस साल कामदा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम है, आइए जानें पंचांग के अनुसार क्या है सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण का समय...
Kamada Ekadashi 2026 Date- Puja Muhurat: पंचांग के अनुसार, हर साल कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11वीं तिथि को मनाई जाती है. यह शुभ तिथि राम नवमी के दो दिन बाद पड़ती है. “कामदा” का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी, मान्यता है कि इस व्रत से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसका उल्लेख वराह पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है. इस साल कामदा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम है, आइए जानें पंचांग के अनुसार क्या है सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण का समय...
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार चैत्र शुक्ल की एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 8.45 से शुरू होगी, जो अगले दिन 29 मार्च 2026 को सुबह 7.46 तक रहेगी. एकादशी व्रत उदयातिथि अनुसार किया जाता है, इसलिए 29 मार्च को सूर्योदय में एकादशी तिथि रहेगी और इसी दिन व्रत रखना शास्त्रसम्मत रहेगा.
इसके लिए दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लेकर व्रत का संकल्प लें, व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, भगवान विष्णु की मूर्ति/चित्र स्थापित करें, दीपक, धूप जलाएं, तुलसी दल, पीले पुष्प, फल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इसके अलावा एकादशी व्रत कथा सुनें. भजन-कीर्तन और भगवान का स्मरण करें. इसके बाद द्वादशी के दिन पूजा के बाद व्रत खोलें और दान करें.
बता दें कि एकादशी का अर्थ है ग्यारह (11), जो 10 इंद्रियों और 1 मन का प्रतीक माना जाता है इस दिन व्रत रखकर व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. एकादशी तिथि पर चंद्रमा का प्रभाव मन पर विशेष होता है. इस दिन उपवास और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है. इस व्रत को रखने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.