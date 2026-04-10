Kalyug Mystery: इस पवित्र स्थान पर आज भी नहीं पहुंचा कलयुग, लोग जीते हैं प्राचीन युग जैसा जीवन

कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. युद्ध से लेकर अत्याचार तक इसका गवाह है, लेकिन वृंदावन में एक ऐसी जगह है, जहां कलयुग और आधुनिकता अभी कोसों दूर है.

महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण के देह त्यागने के साथ ही द्वापरयुग का अंत हो गया था. इसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई. धीरे धीरे यह आगे बढ़ा और आ​धुनिक दौर में बदल गया, जहां गाड़ी से लेकर मोबाइल और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई आ गया है. वहीं भगवान श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन में एक ऐसी जगह है, जहां 5100 साल पूर्ण होने के बाद भी कलयुग नहीं पहुंच पाया है. न ​यहां बिजली और न ही कोई उपकरण. यहां लोग पुराने युगों सा जीवन जी रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सी ये जगह है और लोग यहां कैसे जीवनयापन करते हैं...

टटिया स्थान की आस्था और इतिहास

श्रीकृष्ण की भूमि वृंदावन में टटिया स्थान के नाम से पहचान बनाने वाले इस स्थान में लोगों की गहरी आस्था है. यहां संत स्वामी हरिदास की साधना भूमि रहा है, जिन्हें बांके बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है. कहा जाता है कि स्वामी हरिदास ने प्रकृति के बीच रहकर संगीत और भक्ति का गहन ज्ञान प्राप्त किया. इस स्थान के चारों ओर पहले बांस की घेराबंदी थी, जिसे स्थानीय भाषा में ‘टटिया’ कहा जाता है. इसी वजह से इस जगह का नाम टटिया स्थान पड़ा.

सादगी भरा जीवन जीते हैं लोग, न बिजली न पंखा

टटिया स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहां रहने वाले लोग आज भी बेहद सरल जीवन जीते हैं। यहां न तो बिजली है और न ही किसी भी तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. लोग दीपक या लालटेन की रोशनी में अपना काम करते हैं. इसके अलावा ज्यादातर काम हाथों से ही करते हैं. दैनिक जीवन में भक्ति, गौसेवा और संतों की सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है. यह जीवनशैली आधुनिक भागदौड़ से बिल्कुल अलग एक शांत और संतुलित दुनिया का एहसास कराती है.

प्रकृति, भक्ति और परंपरा का है अद्भुत मेल

यह स्थान केवल सादगी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है. यहां हरियाली, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण है. यहां आने वाले लोगों का मोबाइल और अन्य उपकरण बाहर रखवा दिये जाते हैं. ताकि लोग यहां आकर मानसिक शांति का अनुभव कर सकें. मान्यताओं के अनुसार, यहां आज भी ईश्वरीय उपस्थिति महसूस की जा सकती है. खास बात यह है कि यहां राधा अष्टमी का पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और मजबूत बनाता है.

आज के समय में इस स्थान का महत्व

तेजी से बदलती दुनिया में, जहां तकनीक और सुविधाएं जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, टटिया स्थान जैसे इलाके हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सादगी और संतुलन ही असली सुख का रास्ता है. यह जगह न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक वैकल्पिक जीवनशैली का उदाहरण भी पेश करती है. जहां कम साधनों में भी संतोष और शांति पाई जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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