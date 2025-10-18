Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, निगरानी को पहुंची टीम

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट
धर्म
सम्भल स्थित नवनिर्मित श्री कल्कि धाम को देखने देशभर से कई सामाजिक और आध्यात्मिक हस्तियां पहुंच रही हैं. हाल ही में यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील वर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेदप्रकाश द्विवेदी ने इस धाम का दौरा किया और पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की.
यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय युवा परिषद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील वर्मा ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेदप्रकाश द्विवेदी जी के साथ सम्भल में नवनिर्मित श्री कल्कि धाम का दौरा किया. उन्होंने लगभग साढ़े पाँच एकड़ में फैले इस विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परियोजना को देखने के बाद, कल्कि धाम के पीठाधीश्वर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की.
कल्कि धाम के निर्माण की प्रशंसा
डॉ. सुनील वर्मा और श्री वेदप्रकाश द्विवेदी जी ने नवनिर्मित कल्कि धाम के दर्शन किए और इस "पावन पुनीत कार्य के महायज्ञ और संकल्प" के लिए पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विशेष रूप से साढ़े पाँच एकड़ में बन रहे कल्कि धाम की व्यापकता और भव्यता की प्रशंसा की.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत
इस अवसर पर, कल्कि धाम के पूज्य महंत और पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वयं आगे बढ़कर डॉ. सुनील वर्मा जी और श्री वेदप्रकाश द्विवेदी जी का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया. आचार्य जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा भी की. यह मुलाकात आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद के रूप में देखी जा रही है.
