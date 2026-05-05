Kali Raksha Kavach: बुरी शक्तियां रहेंगी दूर! मां काली के इस प्राचीन मंत्र से कर दें घर की 'घेराबंदी'

Kali Raksha Kavach Mantra: अगर आपके घर में भी बेवजह के झगड़े होते रहते हैं या परिवार के लोगों को एक डर सताने लगता है तो आपको ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए. ज्योतिष और भारतीय तंत्र-मंत्र परंपरा में घर को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर को बांधने को कहा गया है.

Kali Raksha Kavach Mantra: घर में सुख, शांति बनी रहे, यह कामना हर व्यक्ति की होती है. हर कोई चाहता है कि उसका घर और परिवार के सदस्य बुरी नजर से बचे रहें और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहें. क्योंकि घर में अगर नजर लग जाए या बुरी शक्तियां हावी हो जाएं तो अनचाहे कलह, मानसिक तनाव या किसी अनजानी नेगेटिव एनर्जी का साया घर में मंडराने लगता है. अगर आपके घर में भी बेवजह के झगड़े होते रहते हैं या परिवार के लोगों को एक डर सताने लगता है तो आपको ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए. ज्योतिष और भारतीय तंत्र-मंत्र परंपरा में घर को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर को बांधने को कहा गया है.

प्राचीन काली मंत्र से घर की करें 'घेराबंदी'

तंत्र-मंत्र परंपरा के अनुसार, घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने और बेवजह के कलेश न हों इसके लिए घर की घेराबंदी किया जा सकता है. इसमें मां काली के अत्यंत प्रभावशाली मंत्रों का प्रयोग किया जाता है. अगर आपको महसूस हो रहा है कि घर पर किसी की बुरी नजर है या तंत्र-मंत्र किया गया है तो यह मंत्र आपके घर की रक्षा करने में मदद कर सकता है. आइए जानें इस खास मंत्र के बारे में...

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मां काली का शक्तिशाली 'घेराबंदी' मंत्र

मंत्र: - "उत्तराखण्ड की काली, उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्खिन को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे, तो काली माई की फिरे दुहाई"

ज्योतिष में मां काली को दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाली देवी माना गया है और इस मंत्र के जरिए मां काली से प्रर्थना की जाती है कि उनकी शक्ति घर की सभी दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) और आगे-पीछे के हर हिस्से को सुरक्षित कर दे.

क्या है इसका शुभ समय और सही तरीका

मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल (सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण) सबसे अच्छा माना गया है, ग्रहण शुरू होने से लेकर समाप्त होने के बीच इस मंत्र की इक्कीस 21 माला का जप करें और जप करते समय पूरी शुद्धता बनाए रखें. इसके अलावा ध्यान रहे कि जप करते समय अपना मुख को उत्तर या पूर्व की दिशा कि ओर रखें और मां काली का ध्यान करें.

विधि जान लें

मंत्र सिद्ध होने के बाद घर की घेराबंदी के लिए एक छोटा मिट्टी का प्याला, मिट्टी का दीया या सकोरा लें और फिर इसकी नीचे के हिस्से में एक छोटा सा छेद कर शराब, कच्चा दूध और गौमूत्र, इन सामग्रियां एक प्याले में भरें. फिर मंत्र का लगातार उच्चारण करते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाएं. प्याले को हाथ में इस तरह पकड़ें कि छेद से धार जमीन पर गिरती रहे और घर का चक्कर पूरा होने के बाद, घर के चारों कोनों में एक-एक नींबू रखें और उसके ऊपर एक बड़ी लोहे की कील गाड़ दें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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