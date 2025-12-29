Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीहरि के वामन अवतार ने असुरों के राजा बलि की कलाई पर कलावा बांधा था. यह रक्षा सूत्र का काम करता है, लेकिन इसे बांधने से बांधे रखने और खोलने के कई नियम होते हैं.

हिंदू धर्म में कलावे का बड़ा महत्व है. इसे किसी भी पूजा अर्चना से लेकर शुभ और मंगल कार्य ​के बीच बांधा जाता है. इसे मौली, कलावा या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है. मान्यता है कि कलावा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के साथ ही बुरी शक्तियों से रक्षा करता है. इसे बांधने से व्यक्ति पर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कलावा बांधने से लेकर इसे कितने दिन तक रखना चाहिए. कब खोलना चाहिए. इन सबके नियम हैं. आइए जानते हैं कलावा बांधने के नियम...

ये हैं कलावा बांधने के नियम

कालवा यानी मौली बंधवाते समय अपनी मुट्टी को बंद रखना चाहिए. इसके साथ ही महिला या पुरुष दोनों को ही सिर ढंकना चाहिए. कलावे को कलाई मककें 3 से 5, 7 और 11 बार लपेटना शुभ होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में जबकि शादीशुदा महिलाओं को रक्षा सूत्र बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए. बंद मुट्ठी में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए. यह दक्षिणा कलावा बांधने वाले को देना चाहिए.

कब उतारना चाहिए कलावा

बहुत से लोग कलावे को लंबे समय तक बांधे रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी कलावा अपना रंग छोड़ देता है या टूटने लगता है तो इसे खोल देना चाहिए. वहीं हाथ में 21 दिन के बाद कलावा बांधे रहने से इसके सकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं.

इधर उधर न फेंके कलावा

कलावा खोलने के बाद उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. कलावे को खोलने के बाद इसे घर में मौजूद किसी गमले की मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर किसी पेड़ में बांध देना चाहिए. इसके अलावा किसी नदी या तालाब के साफ बहते हुए पानी में बहा सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

