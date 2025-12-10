FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें | लोकसभा में SIR पर अमित शाह का बयानः कांग्रेस राज में 11 बार SIR हुआ, 2004 के बाद 2025 में हो रहा, हम घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे

गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

Sexual Violence: दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

UP Police SI, ASI Result 2025: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

धर्म

धर्म

Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा

कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट होने के साथ ही शत्रुओं से छुटकारा मिलता है. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 10, 2025, 03:02 PM IST

Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर कालाष्टमी का पूजन किया जाएगा. यह साल की आखिरी कालाष्टमी होगी. ऐसे में कई जातक इस दिन को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन इसका उत्तर वैद्रिक पंचांग में उपलब्ध है, जिसके अनुसार कालाष्टमी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, गुरुवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगी और राहुकाल का समय दोपहर 1 बजकर 32 मिनट से शुरू होकर 2 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. ऐसे में कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के भी योग बन रहे हैं. 

11 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी कालाष्टमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 11 दिसंबर दोपहर 1 बजकर 56 मिनट से शुरू होकर 12 दिसंबर दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक रहेगी. कालाष्टमी की पूजा शाम में होती है, इसलिए व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा. कालाष्टमी का व्रत सप्तमी तिथि के दिन भी हो सकता है. हालांकि कालाष्टमी की व्रत और पूजा 11 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. इसकी वजह कालाष्टमी की पूजा शाम के समय किया जाना है. 

भगवान भैरव को समर्पित है यह दिन

कालाष्टमी का दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है. इस दिन भगवान का पूजन करने मात्र से जातक के जीवन से भय, बाधा, और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है. विशेषकर रात्रि में भैरव चालीसा, भैरव स्तोत्र, या ॐ कालभैरवाय नमः मंत्र का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. भगवान काल भैरव को उड़द दाल, काले तिल, और मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही कालाष्टमी के दिन, काले कुत्ते को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का वाहन है.

मासिक जन्माष्टमी भी होती है

इसी के साथ ही इस तिथि पर मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से यश, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है. माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
