Homeधर्म

धर्म

Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

Kalashtami 2026: भैरव अष्टमी या कालाष्टमी हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, यह भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है. यहां पढ़ें कालाष्टमी पर किस समय करनी चाहिए काल भैरव की पूजा...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 08, 2026, 06:18 PM IST

Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

Kalashtami Nishita Kaal- Lord Bhairav Puja Time: (AI Image)

Kalashtami Nishita Kaal- Lord Bhairav Puja Time:  पंचांग के अनुसार, 9 फरवरी दिन सोमवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगी. इस शुभ तिथि पर तीन धार्मिक पर्व पड़ रहे हैं, पहला भैरव अष्टमी या कालाष्टमी, दूसरा जानकी जन्मोत्सव और चौथा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी. इस अवसर पर विशेष पूजा, व्रत और जागरण किया जाता है. बता दें कि भैरव अष्टमी या कालाष्टमी हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, यह भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है. भक्त उपवास रखकर पूजा करते हैं, जो सुरक्षा, नकारात्मकता से मुक्ति और बाधाओं के निवारण के लिए की जाती है. 

अष्टमी तिथि का पंचांग

पंचांग के अनुसार, इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 9 फरवरी 2026 को सुबह 05 बजकर 01 मिनट से होगा, वहीं, इस तिथि का समापन 10 फरवरी 2026 को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, जानकी जयंती 9 फरवरी 2026 (सोमवार) को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, इस दिन माता सीता के जन्म के उत्सव यानी जानकी अष्टमी, जिसे सीता अष्टमी या जानकी जंयती भी कहते हैं के अलावा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है, स्कंदपुराण, पद्मपुराण, नारदपुराण आदि ग्रंथों में इसका महत्व बताया गया है. इस दिन भक्त लड्डू गोपाल की पूजा, भजन-कीर्तन और जागरण करते हैं, जिससे सुख, शांति और कृपा प्राप्त होती है.  

यह भी पढ़ें: कैलाश नहीं, पृथ्वी पर कहां हुआ था भगवान शिव-पार्वती का विवाह, जहां फेरे वाली पवित्र अग्नि युगों से जल रही

पंचांग के अनुसार सोमवार को नक्षत्र विशाखा पूर्ण रात्रि तक रहेगा, योग वृद्धि 10 फरवरी की रात 12 बजकर 52 मिनट तक है. करण बालव शाम 6 बजकर 12 मिनट तक और फिर कौलव पूर्ण रात्रि तक रहेगा. चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, सूर्योदय 7 बजकर 4 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 7 मिनट पर होगा. 

कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा? 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि (निशा काल) में की जाती है, इसलिए कालाष्टमी 09 फरवरी को ही मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को रात 12:02 बजे से 12:56 बजे के बीच आप पूजा कर सकते हैं. रात में पूजा न कर सकें, तो दिन में भी भगवान भैरव के दर्शन और पूजा कर सकते हैं. 

मुख्य पूजा समय मध्यरात्रि (निशा काल), माना जाता है. इस दिन पूजन सामग्री, जैसे सरसों का तेल, काले तिल, नारियल, पुष्प, और भोग के लिए मीठे रोट अलग ही रख लें. शाम को या रात में पूजा करें, कालभैरव अष्टक और शिव चालीसा का पाठ करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कालाष्टमी पर रात की पूजा करने से काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के संकट दूर होते हैं. 

शुभ मुहूर्त 

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 21 मिनट से 6 बजकर 12 मिनट तक है, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक है. विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 26 मिनट से 3 बजकर 10 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 4 मिनट से 6 बजकर 30 मिनट तक, अमृत काल रात 10 बजकर 4 मिनट से 11 बजकर 51 मिनट तक है. 

अशुभ समय

इस दिन राहुकाल सुबह 8 बजकर 27 मिनट से 9 बजकर 50 मिनट तक है. यमगंड सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक है. गुलिक काल दोपहर 1 बजकर 58 मिनट से 3 बजकर 21 मिनट तक है. वहीं, आडल योग पूरे दिन है, इनमें शुभ कार्य वर्जित होता है. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

