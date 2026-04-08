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Kalashtami April 2026: कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख

हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मासिक कालाष्टमी की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन पूजा अर्चना के साथ ही उपाय करने से राहु केतु दोष शांत होता है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 08, 2026, 10:20 AM IST

Kalashtami April 2026: कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख

kalashtami date and time

(Credit Image AI)

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Kalashtami Date And Time: हिंदू धर्म में तिथियों और त्योहारों के साथ ही कालाष्टमी को विशेष माना जाता है. यह दिन बहुत ही शक्तिशाली होता है. इसकी वजह इसी दिन कालाष्टमी पर भगवान शिव ने रौद्र अवतार लिया था. इसी लिए कालाष्टमी पर कालभैरव की पूजा कर शत्रुओं का नाश, भय से मुक्ति और नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, कालाष्टमी पर ही भैरव बाबा का जन्म हुआ ​था. 

अष्टमी तिथि पर आती है कालाष्टमी

हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मासिक कालाष्टमी की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन पूजा अर्चना के साथ ही उपाय करने से राहु केतु दोष शांत होता है. यह दिन भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित होता है. इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ ही भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं. उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

इस दिन है कालाष्टमी 

वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 2026 को रात 9 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी. यह अगले दिन यानी 10 अप्रैल को 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. ऐसे में कालाष्टमी की पूजा और व्रत 10 अप्रैल को किया जाएगा. इसी दिन कालाष्टमी मनाई जाएगी. 

यह है कालाष्टमी का महत्व

कालाष्टमी का बड़ा धार्मिक महत्व है. इसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था. इन्हें समय और न्याय का देवता माना जाता है. कालभैरव अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं. कालाष्टमी का व्रत सुबह से शाम तक रखा जाता है, जो भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं, उन्हें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. मान्यता है कि भगवान काल भैरव जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करते हैं, पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म करते हैं. इसके साथ ही भक्तों को भय और कष्टों से बचाते हैं. जो लोग पूरे विश्वास और भक्ति से यह व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है.

यह है कालभैरव की पूजा विधि

कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा अर्चना और व्रत रखने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें. इसके बाद स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव, माता पार्वती के साथ ही काल भैरव का ध्यान करें. उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, उड़द और फूल अर्पित करें. भैरव बाबा को मालपुआ, जलेबी या गुड़ बेहद प्रिय हैं. इसलिए इनका प्रिय भोग लगाएं. इसके बाद कम से कम रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार "ॐ कालभैरवाय नमः" मंत्र का जाप करें. शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जाएं. कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं. इससे मनोकामना पूर्ति होती है. 
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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