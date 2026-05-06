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Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत

कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत

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Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत

काल भैरव की पूजा अर्चना से लेकर कालाष्टमी पर सबसे शुभ समय निशिता काल का माना गया है. मान्यता है कि यही वह समय है, जब काल भैरव की पूजा करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 06, 2026, 05:41 PM IST

Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत

Kalashtami 2026 

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कालाष्टमी का व्रत हर माह रखा जाता है. यह दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है. यह बहुत ही विशेष माना जाता है, लेकिन मई माह में ज्यादातर लोग कालाष्टमी के व्रत को लेकर असमंजस में हैं. इसकी वजह तिथि का आधे दिन के बाद यानी 9 मई की दोपहर 2 बजकर 2 मिनट पर शुरू होना है. अगर आपको भी कालाष्टमी व्रत को लेकर कन्फ्यूजन हैं तो परेशान न हो. जानते हैं कि इस महीने आने वाली कालाष्टमी की तिथि से लेकर व्रत और पूजा विधि...

मई 2026 में है कालाष्टमी व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, मई 2026 में कालाष्टमी का व्रत 9 मई 2026 को रखा जाएगा. इस बार कालाष्टमी पर अष्टमी तिथि की शुरुआत 9 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 2 मिनट से होगी. यह अगले दिन 10 मई को दोपहर 3 बजकर 6 मिनट तक रहेगी, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कालाष्टमी व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन अष्टमी तिथि मध्यरात्रि यानी निशिता काल में पड़ती है. यही वजह है कि इस बार मासिक कालाष्टमी का 9 मई 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन काल भैरव की पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाएगा. 

कालाष्टमी पर निशिता काल का है बड़ा महत्व

काल भैरव की पूजा अर्चना से लेकर कालाष्टमी पर सबसे शुभ समय निशिता काल का माना गया है. मान्यता है कि यही वह समय है, जब काल भैरव की पूजा करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है. इच्छा पूर्ण होती है. क्योंकि रात के शांत माहौल में की गई आराधना मन को एकाग्र करती है और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है. यही वजह है कि इसी समय में भगवान भैरव की चालीसा, मंत्र जाप के साथ ही आरती करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

ऐसे करें काल भैरव की पूजा अर्चना

कालाष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें. इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का संकल्प लें. इसके बाद घर के मंदिर या भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पूजा में धूप, दीप, फूल, अक्षत और काले तिल अर्पित करें. शाम के समय निशिता काल के समय काल भैरव की पूजा अर्चना जरूर करें. इसी से व्रत पूर्ण माना जाता और इच्छा की पूर्ति होती है. 

कुत्तों को जरूर कराना चाहिए भोजन

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान काल भैरव की पूजा और कालाष्टमी पर कुत्तों को रोटी, दूध या मीठी चीजें खिलाएं. इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है. क्योंकि कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन है. इस दिन व्यक्ति को झूठ बोलने से लेकर क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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