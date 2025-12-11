Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Paush Amavasya Kab Hai : पौष अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं, अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान को स्वीकार करते हैं और सुख- समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं साल की आखिरी अमावस्या कब है? जानें इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 11, 2025, 11:00 PM IST

Paush Amavasya 2025 Date : हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष माना जाता है, यह दिन पितरों को समर्पित होता है और इस खास दिन पर स्नान, दान का खास महत्व होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पितर धरती पर आते हैं, अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान को स्वीकार करते हैं और सुख- समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं साल की आखिरी अमावस्या कब है? जानें इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं... 

पौष अमावस्या 2025 तिथि

पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या इस वर्ष 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार अमावस्या तिथि 19 दिसंबर सुबह 4:59 बजे से शुरू होकर 20 दिसंबर सुबह 7:12 बजे समाप्त होगी.  ऐसे में उदयातिथि के नियम से सभी शुभ कार्य 19 दिसंबर को ही किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस

क्या है स्नान-दान का शुभ समय

पौष अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:14 बजे तक रहेगा, इसी समय को शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान स्नान, जप, ध्यान और तर्पण करना अत्यंत फलदायी है. हालांकि, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाने की स्थिति में सूर्योदय के बाद भी स्नान और दान किया जा सकता है. स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र और जरूरत की चीजों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. 

क्या हैं अन्य शुभ मुहूर्त? 

  • लाभ मुहूर्त: 8:26 से 9:43 बजे तक
  • अमृत मुहूर्त: 9:43 से 11:01 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: 11:58 से 12:39 बजे तक 
  • राहुकाल:  11:01 से 12:18 बजे तक (शुभ कार्य वर्जित) 

  
बन रहे हैं ये खास योग

पंचांग के अनुसार, इस शुभ तिथि पर सुबह से 3:47 बजे तक शूल योग उसके बाद गण्ड योग का निर्माण हो रहा है, वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से रात 10:51 बजे तक और इसके बाद मूल नक्षत्र बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोनों नक्षत्र और योग आध्यात्मिक कार्य, तर्पण और पूजा के लिए शुभ हैं. इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों का फल बढ़ जाता है. 

ऐसे करें पितरों को प्रसन्न

अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्म स्वीकार करते हैं. पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह स्नान के बाद तर्पण करना न भूलें. इसके अलावा श्राद्ध, पिंडदान और पितृ कर्म दोपहर 11:30 से 2:30 बजे के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा. इस शुभ तिथि पर किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है, इससे पितृ दोष कम होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं. साथ ही घर में शांति, सौभाग्य और उन्नति बनी रहती है. 

(डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

