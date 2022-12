Zodiac Signs Lucky Day: कौन सा दिन किस राशि के लिए होता है शुभ, इस दिन करेंगे कोई भी कार्य तो जरूर मिलेगी सफलता

कौन सा दिन किस राशि के लिए होता है शुभ

डीएनए हिंदी: Lucky Day According To Zodiac Signs - सनातन धर्म में शुभता का विशेष महत्व है. इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ दिन और शुभ समय में कोई भी कार्य किया जाए तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है. ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) के अनुसार, हर व्यक्ति की कोई न कोई राशि (Rashi Name) होती है और हर राशि के लिए कोई न कोई दिन बेहद शुभ होता है. ऐसे में व्यक्ति अपनी राशि (zodiac Sign) के अनुसार शुभ दिन का चयन करके अपने कामों की शुरुआत करता है तो उसे उस काम में सफलता मिलती है. तो चलिए जानते हैं, किस राशि के जातकों के लिए (Zodiac Signs Lucky Day) कौन-सा दिन सबसे शुभ होता है.

कर्क - सोमवार

कर्क राशि के जातक अगर सोमवार के दिन किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं या निवेश के साथ स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो यह उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

वृश्चिक और मेष - मंगलवार

वृश्चिक और मेष राशि के जातक अगर मंगलवार के दिन किसी नई योजना पर काम करते हैं, तो उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है. इस दिन आप अपने किसी भी नये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.

मिथुन, कन्या और कुंभ - बुधवार

इस राशि के जातक बुधवार के दिन मार्केटिंग व सेल्स, ऑफिस टूर, पर्सनल टूर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. इस दिन इन कार्यों को करने से आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है.

धनु और मीन - गुरुवार

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के जातक गुरुवार के दिन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये दिन सबसे शुभ रहेगा. इस दिन निवेश से भविष्य में इसका फायदा मिल सकता है.

वृषभ और तुला - शुक्रवार

इस राशि के जातक शुक्रवार के दिन बिजनेस मीटिंग, लोगों से मिलने का कार्यक्रम और एडवेंचर ट्रिप प्लान कर सकते हैं. इसके साथ ही व्यापार के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है.

मकर - शनिवार

मकर राशि के जातक अगर इस दिन कोई कार्य करते हैं, तो वह कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं. इस दिन जातक नए प्लान पर काम कर सकते हैं.

सिंह - रविवार

इस राशि के जातक इस दिन पूरे वीक की प्लानिंग बनाकर उस पर काम कर सकते हैं, इससे आपको कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी. इसके अलावा इस दिन विशेष काम में रुचि लेते हैं तो इसका लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

