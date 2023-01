Shattila Ekadashi 2023: षटतिला एकादशी के दिन राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, खुल जाएंगे सफलता के मार्ग

षटतिला एकादशी के दिन राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान

डीएनए हिंदीः Shattila Ekadashi 2023 Upay and Daan According To Zodiac Sign- सनातन धर्म में साल में पड़ने वाले सभी 24 एकादशी व्रत (Ekadashi Vrat) का खास महत्व है. जिसमें से माघ मास में पड़ने वाले षटतिला एकादशी व्रत को बेहद ही उत्तम माना जाता है. इस बार षटतिला एकादशी व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार (Shattila Ekadashi 2023 Date) को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु (Lord Vishnu) को समर्पित षटतिला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Upay) के अनुसार एकादशी के दिन दान-धर्म और कुछ उपाय करने से व्यक्ति को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है. इसके अलावा इस दिन राशि के अनुसार अगर कुछ चीजें दान की जाएं तो व्यक्ति की सभी परेशनियां दूर होती हैं और भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं एकादशी के दिन राशि के अनुसार किन चीजों का करना चाहिए दान.

मेष राशि (Mesh Rashi)

मेष राशि के जातकों को इस दिन मंदिर में या किसी जरूरतमंद को तिल का दान करना चाहिए. इससे धन-धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)

इस राशि के जातकों को इस दिन मिट्टी के बर्तन में तिल डालकर मंदिर में दान करना चाहिए. इससे आपकी सभी परेशनियां दूर होंगी.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

इस दिन मिथुन राशि के जातकों को 11 तिल और गुड़ से लड्डुओं का दान करना चाहिए. ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

कर्क राशि (Kark Rashi)

कर्क राशि के जातकों को इस दिन प्रातः स्नान-ध्यान के बाद जल में तिल मिलाकर तुलसी पौधे को अर्पित करना चाहिए. इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है.

सिंह राशि (Singh Rashi)

सिंह राशि के जातकों इस दिन भगवान विष्णु को तिल से बनी मिठाई और उड़द दाल का भोग लगाना चाहिए. इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा.

कन्या राशि (Kanya Rashi)

इस दिन कन्या राशि के जातकों को घर में तिल का हवन करना चाहिए. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते नारायणाय' मंत्र का 108 बार उच्चारण कर तिल की आहुति देनी चाहिए. इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी.

तुला राशि (Tula Rashi)

एकादशी तिथि के दिन तुला के राशि के जातकों को भगवान विष्णु के मन्दिर में पीले रंग का वस्त्र दान करना चाहिए. इससे आपको अपने कार्यों में तरक्की मिलेगी.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)

वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम 21 बार 'ॐ माधवाय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए और तिल में शक्कर और घी मिश्रित भोग अर्पित करना चाहिए. ऐसा करने से आपकी आय में वृद्धि होगी.

धनु राशि (Dhanu Rashi)

इस दिन धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूजा के समय जल में तिल मिलाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए. इससे आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है.

मकर राशि (Makar Rashi)

मकर राशि के जातकों को इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए. इस उपाय को करने से कार्यों में सफलता मिलती है.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)

कुंभ राशि के जातकों को एकादशी के दिन तिल का उबटन लगाना चाहिए. स्नान-ध्यान के बाद भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए. इससे धन लाभ का योग बनता है.

मीन राशि (Meen Rashi)

मीन राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल पर हल्दी का टीका लगाकर अर्पित करना चाहिए. इससे आपकी सफलता के मार्ग खुलेंगे.

