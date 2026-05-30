कल है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा, इस बार इस तिथि पर बना अद्भुत संयोग, इस एक दान और जाप से चमक जाएगी किस्मत

इस बार ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि 31 मई 2026 को पड़ रही है. इस पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही दान का बड़ा महत्व है. इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है.

हिंदू धर्म के ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस बार यह पूर्णिमा और भी विशेष होने वाली है. इसकी वजह अधिमास की पूर्णिमा पर अद्भुत महासंयोग बन रहा है. ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 मई 2026 से होगी, लेकिन व्रत 31 मई 2026 यानी आज रखा जाएगा. मान्यता है कि इस तिथि पर किया गया दान, जप, और व्रत अन्य पूर्णिमाओं की तुलना अधिक फलदायक होता है. पद्म पुराण में भी विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है. अधिकमास का आगमन तीन साल में सिर्फ एक बार होता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है. आइए जानते हैं विशेष संयोग और दान...

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहे ये दुर्लभ संयोग

इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शिव और सिद्ध दो बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं. इन दोनों ही योग के बनने से ​ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है. इस शुभ दिन पर मंगल के स्वराशि में होने से रूचक राजयोग बनता है. इसके साथ ही शुक्र और बुध ग्रह एक राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है. इन शुभ संयोग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने ​सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा जाप के साथ दान से मिलता है विशेष फल

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास की पूर्णिमा पर किये गये धार्मिक कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है. इससे कई गुणा शुभ फलों की प्राप्ति होती है. ज्येष्ठ महीना होने की वजह ज्येष्ठ अधिमास की पूर्णिमा पर व्यक्ति को मटके, घड़ा, सत्तू, आम, खरबूजा, मीठा पानी, पंखा, अन्न और कपड़ों का दान करना चाहिए. इन चीजों के दान महापुण्यों की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए. इससे पापदोष और कष्टों का नाश होने से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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