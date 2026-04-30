Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य

ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इस माह में सत्यनारायण की कथा कराने से श्रीहरि की कृपा होती है. शत्रुओं पर विजय मिलती है और पाप का नाश होता है.

हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का बड़ा महत्व है. इसस महीने में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है. वहीं यह नौतपा भी होता है. इस समय में हर मनाव से लेकर जीवन जन्तु तक को जल और छांव प्रिय लगता है. ज्येष्ठ माह की शुरुआत ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि से होता है और इसका समापन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को होता है. इस महीने में पूजा पाठ से लेकर स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इसमें पुण्यों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की शुरुआत कब होगी और महत्वपूर्ण उपाय क्य हैं...

ज्येष्ठ माह 2026 का प्रारंभ

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 मई शुक्रवार को रात 10 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. यह 3 मई रविवार को 12 बजकर 49 मिनट पर रात में खथ्म हो जाएगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई शनिवार से मानी जाएगी. इस बार ज्येष्ठ माह 1 नहीं, बल्कि दो महीने तक रहेगा. इसकी शुरुआत व्यतिपात योग और विशाखा नक्षत्र में होगी. उस दिन व्यतिपात योग सुबह से लेकर रात 09 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. इसके बाद वरीयान बनेगा.

इस दिन होगा ज्येष्ठ माह का समापन

ज्येष्ठ माह का समापन 29 जून को पूर्णिमा तिथि पर होगा. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को 03 बजकर 06 पर हो रहा है. इसका समापन अगले दिन 30 जून को 05 बजकर 26 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को होगी. इस आधार पर ज्येष्ठ माह का समापन 29 जून को होगा.

ज्येष्ठ माह में जरूर करें ये उपाय

ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इस माह में सत्यनारायण की कथा कराने से श्रीहरि की कृपा होती है. शत्रुओं पर विजय मिलती है और पाप का नाश होता है. वहीं, जो लोग पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्येष्ठ माह में एक सबसे सरल उपाय है, हर दिन जल का दान करें. प्यासों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.