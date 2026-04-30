FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य

कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य

RR vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों बजेगा डंका? जानें कैसी है जयपुर की पिच

RR vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों बजेगा डंका? जानें कैसी है जयपुर की पिच

US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

US के रक्षा मंत्री Pete Hegseth की पत्नी की केवल 4000 रुपये की ड्रेस पर बवाल क्यों मचा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक

1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक

AC चलाते समय कमरे में रखें पानी की बाल्टी? वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया!'

AC चलाते समय कमरे में रखें पानी की बाल्टी? वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया!'

Homeधर्म

धर्म

Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य

ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इस माह में सत्यनारायण की कथा कराने से श्रीहरि की कृपा होती है. शत्रुओं पर विजय मिलती है और पाप का नाश होता है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Apr 30, 2026, 04:44 PM IST

Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य

Jyeshtha Month 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का बड़ा महत्व है. इसस महीने में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है. वहीं यह नौतपा भी होता है. इस समय में हर मनाव से लेकर जीवन जन्तु तक को जल और छांव प्रिय लगता है. ज्येष्ठ माह की शुरुआत ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि से होता है और इसका समापन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को होता है. इस महीने में पूजा पाठ से लेकर स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इसमें पुण्यों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की शुरुआत कब होगी और महत्वपूर्ण उपाय क्य हैं...

ज्येष्ठ माह 2026 का प्रारंभ

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 मई शुक्रवार को रात 10 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. यह 3 मई रविवार को 12 बजकर 49 मिनट पर रात में खथ्म हो जाएगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई शनिवार से मानी जाएगी. इस बार ज्येष्ठ माह 1 नहीं, बल्कि दो महीने तक रहेगा. इसकी शुरुआत व्यतिपात योग और विशाखा नक्षत्र में होगी. उस दिन व्यतिपात योग सुबह से लेकर रात 09 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. इसके बाद वरीयान बनेगा. 

इस दिन होगा ज्येष्ठ माह का समापन

ज्येष्ठ माह का समापन 29 जून को पूर्णिमा तिथि पर होगा. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को 03 बजकर 06 पर हो रहा है. इसका समापन अगले दिन 30 जून को 05 बजकर 26 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को होगी. इस आधार पर ज्येष्ठ माह का समापन 29 जून को होगा.

ज्येष्ठ माह में जरूर करें ये उपाय

ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इस माह में सत्यनारायण की कथा कराने से श्रीहरि की कृपा होती है. शत्रुओं पर विजय मिलती है और पाप का नाश होता है. वहीं, जो लोग पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्येष्ठ माह में एक सबसे सरल उपाय है, हर दिन जल का दान करें. प्यासों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी
भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी
1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक
1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक
AC चलाते समय कमरे में रखें पानी की बाल्टी? वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया!'
AC चलाते समय कमरे में रखें पानी की बाल्टी? वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया!'
Power Of Compounding: 2 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश इतने साल में बनेगा 50 लाख
Power Of Compounding: 2 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश इतने साल में बनेगा 50 लाख
भारत के किस राज्य में नहीं देना पड़ता Income Tax? टैक्स फ्री है लोगों की कमाई
भारत के किस राज्य में नहीं देना पड़ता Income Tax? टैक्स फ्री है लोगों की कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Horoscope 29 April 2026: सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Grahan 2026: जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
MORE
Advertisement